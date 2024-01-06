СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
Элина коротко прокомментировала победу над Ван Сию на турнире в Окленде
6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В полуфинале украинка в трех сетах обыграла Ван Сию (Китай, WTA 71). После завершения встречи Элина коротко прокомментировала победу над китаянкой:
«Мне сегодня было очень трудно. У меня были очень тяжелые матчи в первых трех раундах. Вчера заканчиваю... Ложусь спать в 2 часа ночи. Это было непросто.
Я пыталась заставить себя. Я играла так, будто завтра не наступит. Я просто старалась бороться и отдать все силы ради этой победы сегодня», – сказала Элина.
В финале соревнований в Окленде Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф (США).
Elina Svitolina after reaching 21st career final in Auckland:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2024
“It was really difficult today for me. I had really tough matches in the first 3 rounds. Finishing yesterday.. going to bed at 2 a.m. It wasn’t easy. I tried to push myself. I played like there’s no tomorrow. I just… pic.twitter.com/jzLisQN9DC
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То она вешает баранку в 1-м сете неуступчивой Бузковой, 36-й ракетке мира, между прочим, матчем ранее, а теперь испытывает "трудности" с какой-то Сию Ванг (71-я строчка мирового рейтинга)... Причем, только в 1-м сете, сливая его без сопротивлений. Далее, как по взмаху волшебной палочки, её "трудности", тут же, куда-то испаряются и она выигрывает 2 сета подряд...
Интересно, сколько ей башляют за участие в договорняках, порочащих репутацию спорта в целом, и конкретных турниров, в частности?