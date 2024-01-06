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  4. СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
WTA
06 января 2024, 09:23 |
3565
5

СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит

Элина коротко прокомментировала победу над Ван Сию на турнире в Окленде

06 января 2024, 09:23 |
3565
5
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинале украинка в трех сетах обыграла Ван Сию (Китай, WTA 71). После завершения встречи Элина коротко прокомментировала победу над китаянкой:

«Мне сегодня было очень трудно. У меня были очень тяжелые матчи в первых трех раундах. Вчера заканчиваю... Ложусь спать в 2 часа ночи. Это было непросто.

Я пыталась заставить себя. Я играла так, будто завтра не наступит. Я просто старалась бороться и отдать все силы ради этой победы сегодня», – сказала Элина.

В финале соревнований в Окленде Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф (США).

По теме:
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Элина Свитолина Ван Сию WTA Окленд
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Swed
Молодец.   Мы знаем, что финале  побеждает только одна.   Так что попадание туда это тоже победа.
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0
Aleksandr Pedan
Браво, как и ожидалось - очередной матч-договорнячок от Одесской "спортсменки" удался! 
То она вешает баранку в 1-м сете неуступчивой Бузковой, 36-й ракетке мира, между прочим, матчем ранее, а теперь испытывает "трудности" с какой-то Сию Ванг (71-я строчка мирового рейтинга)... Причем, только в 1-м сете, сливая его без сопротивлений. Далее, как по взмаху волшебной палочки, её "трудности", тут же, куда-то испаряются и она выигрывает 2 сета подряд...
Интересно, сколько ей башляют за участие в договорняках, порочащих репутацию спорта в целом, и конкретных турниров, в частности?
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-12
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