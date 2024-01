СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит

6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинале украинка в трех сетах обыграла Ван Сию (Китай, WTA 71). После завершения встречи Элина коротко прокомментировала победу над китаянкой:

«Мне сегодня было очень трудно. У меня были очень тяжелые матчи в первых трех раундах. Вчера заканчиваю... Ложусь спать в 2 часа ночи. Это было непросто.

Я пыталась заставить себя. Я играла так, будто завтра не наступит. Я просто старалась бороться и отдать все силы ради этой победы сегодня», – сказала Элина.

В финале соревнований в Окленде Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф (США).

Elina Svitolina after reaching 21st career final in Auckland:



“It was really difficult today for me. I had really tough matches in the first 3 rounds. Finishing yesterday.. going to bed at 2 a.m. It wasn’t easy. I tried to push myself. I played like there’s no tomorrow. I just… pic.twitter.com/jzLisQN9DC