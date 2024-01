Тоттенхэм собирается приобрести партнера Малиновского. Дженоа хочет £26 млн

Румынский футболист Матей Дрэгушин, защитник клуба «Дженоа», вскоре может перейти в английский «Тоттенхэм».

На этой неделе продолжаются переговоры клубов по трансферу защитника. Источники из Италии ожидают, что предложение вскоре поступит официально. Руководство «Дженоа» хочет за переход 26 млн фунтов стерлингов.

21-летний Дрэгушин стал одним из лучших молодых центрбеков в Серии А. В текущем сезоне он провел 18 матчей и забил 2 гола в чемпионате Италии, а также сыграл 3 поединка Кубка Италии.

За итальянский «Дженоа» также выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

