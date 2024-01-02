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Англия
02 января 2024, 21:39 | Обновлено 02 января 2024, 21:46
306
0

Тоттенхэм собирается приобрести партнера Малиновского. Дженоа хочет £26 млн

Румынский защитник Раду Дрэгушин вскоре может оказаться в составе шпор

02 января 2024, 21:39 | Обновлено 02 января 2024, 21:46
306
0
Тоттенхэм собирается приобрести партнера Малиновского. Дженоа хочет £26 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Матей Дрэгушин

Румынский футболист Матей Дрэгушин, защитник клуба «Дженоа», вскоре может перейти в английский «Тоттенхэм».

На этой неделе продолжаются переговоры клубов по трансферу защитника. Источники из Италии ожидают, что предложение вскоре поступит официально. Руководство «Дженоа» хочет за переход 26 млн фунтов стерлингов.

21-летний Дрэгушин стал одним из лучших молодых центрбеков в Серии А. В текущем сезоне он провел 18 матчей и забил 2 гола в чемпионате Италии, а также сыграл 3 поединка Кубка Италии.

За итальянский «Дженоа» также выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Тоттенхэм Дженоа Руслан Малиновский трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Sky Sports
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