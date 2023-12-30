Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
Артем уверен, что гражданская позиция важнее
Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык.
«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени изучать украинский язык. Тем более, все разговаривали на русском.
Не считаю, что это так важно сейчас – говорить на украинском. Нужно иметь свою какую-то позицию. И многие военные, которые воюют – многие из них говорят на русском. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я – белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что сугубо важен язык», – сказал Милевский в своем стриме на Twitch.
Отметим, что 20% из полученных донатов со стрима Милевский отправит на помощь воинам ВСУ.
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З інтерв'ю Мілевського 2009 р.