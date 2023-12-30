Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 30 декабря 2023, 21:36
1515
10

Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык

Артем уверен, что гражданская позиция важнее

30 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 30 декабря 2023, 21:36
1515
10
Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык
Instagram. Артем Милевский

Экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему не спешит переходить на украинский язык.

«У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени изучать украинский язык. Тем более, все разговаривали на русском.

Не считаю, что это так важно сейчас – говорить на украинском. Нужно иметь свою какую-то позицию. И многие военные, которые воюют – многие из них говорят на русском. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я – белорус, мы говорили всегда на русском. Поэтому не считаю, что сугубо важен язык», – сказал Милевский в своем стриме на Twitch.

Отметим, что 20% из полученных донатов со стрима Милевский отправит на помощь воинам ВСУ.

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Артем Милевский российско-украинская война
Источник Twitch
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Комментарии 10
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vh
Ці білоруси якісь люди без самоідентифікації. 
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+2
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Максим Колісник
Що з нього взяти. Буде диво якщо він не зіп'ється
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+2
avk2307
Люди нижче пишуть про вивчення мови і критикують Мілевського за донати на ЗСУ російською.
Так Байден взагалі англійською все каже. Давайте Байдена покритикуйте.
Знову купа фаріонів які не розуміють, що перейти так можливо, але не всі от так відразу. Головне то позиція стосовно війни.
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0
Mr Voevudskiy
Ох уж эти моводрочеры.. как показывает практика - ныкаются от тцк дай бог. 
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0
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Dfkbvj
Що можна хотіти від кінченого бухаря, нехай дрочить на парашинську дебіл. Воно за стільки часу в Україні наваіть пару слів мови країни де живе не вивчило, імбіцил!
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0
Диванний Експерт
Краще б він мовчав… або хай далі бухає… немає такої нації - білоруси… вже нема… 
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0
🇺🇦💪
Якщо ти білорус, то п…здуй в свою білорашу. А на рахунок мови, то якраз зараз дуже важливо…
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0
an52
"Раньше ходил в кино, но когда начали показывать фильмы на украинском языке, ходить перестал. Я его понимаю, но не знаю как можно смотреть серьезные фильмы на нем. Это смешно".
З інтерв'ю Мілевського 2009 р.
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