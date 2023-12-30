Милевский собирает деньги на помощь ВСУ

После успешного лечения от алкогольной зависимости звездный экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский возвращается к активной жизни. Он анонсировал стрим на своем канале в Twitch. 20% из полученных донатов Милевский отправит на помощь воинам ВСУ:

«Друзья, залетайте ко мне на предновогодний стрим на Twitch-канале Timi_1010! Будем играть в EAFC 24 и общаться на разные темы.

А еще, 20% от всех донатов со стрима передадим на протезирование военных Superhumans. Чем больше соберем, тем больше поможем!».