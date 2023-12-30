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30 декабря 2023, 19:21 |
1348
1

Милевский собирает деньги на помощь ВСУ

Экс-форвард «Динамо» возвращается к активной жизни

30 декабря 2023, 19:21 |
1348
1
Милевский собирает деньги на помощь ВСУ
Instagram. Артем Милевский

После успешного лечения от алкогольной зависимости звездный экс-форвард «Динамо» Киев и сборной Украины Артем Милевский возвращается к активной жизни. Он анонсировал стрим на своем канале в Twitch. 20% из полученных донатов Милевский отправит на помощь воинам ВСУ:

«Друзья, залетайте ко мне на предновогодний стрим на Twitch-канале Timi_1010! Будем играть в EAFC 24 и общаться на разные темы.

А еще, 20% от всех донатов со стрима передадим на протезирование военных Superhumans. Чем больше соберем, тем больше поможем!».

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Артем Милевский российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Владислав Рейский
Так он говорил что лям лежит валюты в банке, так что может отстегнуть трохи)
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