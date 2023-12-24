ФОТО. Камбек Мили. Каким будет возвращение Милевского в публичную плоскость
Артем создал новую страницу в Instagram и активно общается с аудиторией
38-летний украинский бывший форвард сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский серьезно настроился на возвращение в публичную плоскость.
7 декабря Sport.ua сообщил, что Милевский закодировался от алкоголя и пошел на поправку.
Ранее появилась информация о том, что Артем имеет шанс вернуться в «Динамо». Президент киевлян Игорь Суркис готов предложить экс-футболисту работу.
Однако пока что Артем Милевский готовит что-то другое для своего камбека к публичной деятельности.
Артём создал еще одну страницу в Instagram, которая ориентирована на партнерства, и активно работает с аудиторией. Он опубликовал сториз с опросом, в котором подписчики могут угадать, каким будет его возвращение. Есть четыре варианта: документальный фильм о себе, запуск канала в Twitch, даст обширное интервью или запустит линию одежды.
ФОТО. Камбек Мили. Каким будет возвращение Милевского в публичную плоскость
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