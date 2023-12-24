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24 декабря 2023, 19:45 |
1346
3

ФОТО. Камбек Мили. Каким будет возвращение Милевского в публичную плоскость

Артем создал новую страницу в Instagram и активно общается с аудиторией

24 декабря 2023, 19:45 |
1346
3
ФОТО. Камбек Мили. Каким будет возвращение Милевского в публичную плоскость
Instagram. Артем Милевский

38-летний украинский бывший форвард сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский серьезно настроился на возвращение в публичную плоскость.

7 декабря Sport.ua сообщил, что Милевский закодировался от алкоголя и пошел на поправку.

Ранее появилась информация о том, что Артем имеет шанс вернуться в «Динамо». Президент киевлян Игорь Суркис готов предложить экс-футболисту работу.

Однако пока что Артем Милевский готовит что-то другое для своего камбека к публичной деятельности.

Артём создал еще одну страницу в Instagram, которая ориентирована на партнерства, и активно работает с аудиторией. Он опубликовал сториз с опросом, в котором подписчики могут угадать, каким будет его возвращение. Есть четыре варианта: документальный фильм о себе, запуск канала в Twitch, даст обширное интервью или запустит линию одежды.

ФОТО. Камбек Мили. Каким будет возвращение Милевского в публичную плоскость

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Артем Милевский фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Bohdan
Кого цікавить новина про алкоголіка, тим більше в святвечір.
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+3
Злий Глобинець
Є ще варіант - "розкодується". Він походу найреальніший.
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0
vruthiy-112
Широке інтерв'ю. 
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0
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