38-летний украинский бывший форвард сборной Украины и «Динамо» Артем Милевский серьезно настроился на возвращение в публичную плоскость.

7 декабря Sport.ua сообщил, что Милевский закодировался от алкоголя и пошел на поправку.

Ранее появилась информация о том, что Артем имеет шанс вернуться в «Динамо». Президент киевлян Игорь Суркис готов предложить экс-футболисту работу.

Однако пока что Артем Милевский готовит что-то другое для своего камбека к публичной деятельности.

Артём создал еще одну страницу в Instagram, которая ориентирована на партнерства, и активно работает с аудиторией. Он опубликовал сториз с опросом, в котором подписчики могут угадать, каким будет его возвращение. Есть четыре варианта: документальный фильм о себе, запуск канала в Twitch, даст обширное интервью или запустит линию одежды.

ФОТО. Камбек Мили. Каким будет возвращение Милевского в публичную плоскость