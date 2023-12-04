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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 18:41 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:52
2257
18

Источник: Суркис готов взять Милевского на работу в Динамо

Экс-игрок команды может вернуться в клуб

04 декабря 2023, 18:41 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:52
2257
18
Источник: Суркис готов взять Милевского на работу в Динамо
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский имеет шанс вернуться в киевский клуб.

«Милевский – детский тренер «Динамо»? Не знаю про конкретную должность, но Игорь Суркис говорил с Милевским и сказал, что обязательно поможет Артему с работой. И это будет работа в «Динамо» после полной реабилитации Милевского».

«На него рассчитывают в клубе, должность не знаю», — сказал Цыганык.

Милевский, у которого были проблемы после завершения карьеры, недавно прошел реабилитацию. Бывший партнер Артема по «Динамо» Александр Алиев рассказывал, что Суркис финансово помогал с лечением Милевского.

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Динамо Киев Игорь Суркис Артем Милевский Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 18
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ManUtd
Сомельє - це досить престижна посада
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+4
AK.228
Так, врятуйте Артема
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+2
Pavel_i_CO
А як лугандони активно коментують, забуваючи, що в їх клубі працює нарчела сирна, яка з ганьбою завершила кар'єру через те, що роками грала під допінгом
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0
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Андрей Залищук
одразу тренером ставте Мілевського, це тренер-мЄчта, те що треба для Динамо
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0
Kovalchuk
А может меня возьмите я так сильно не бухаю
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
вице-президентом по снабжению и околовсяческим вопросам
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0
Xvalenok03
Зачем? 
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Муґунот Уух
ага, скаутом. 
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-1
Фанькин кот
Ещё Леона и Саленко возьмите. И кента не забудьте заодно
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-1
DK1961
Трудно такое комментировать...
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-1
Український Крим
Суркісу вже давно на вихід час, а він ще когось бере на роботу
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-4
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