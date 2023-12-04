Источник: Суркис готов взять Милевского на работу в Динамо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский имеет шанс вернуться в киевский клуб.

«Милевский – детский тренер «Динамо»? Не знаю про конкретную должность, но Игорь Суркис говорил с Милевским и сказал, что обязательно поможет Артему с работой. И это будет работа в «Динамо» после полной реабилитации Милевского».

«На него рассчитывают в клубе, должность не знаю», — сказал Цыганык.

Милевский, у которого были проблемы после завершения карьеры, недавно прошел реабилитацию. Бывший партнер Артема по «Динамо» Александр Алиев рассказывал, что Суркис финансово помогал с лечением Милевского.