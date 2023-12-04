Источник: Суркис готов взять Милевского на работу в Динамо
Экс-игрок команды может вернуться в клуб
По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский имеет шанс вернуться в киевский клуб.
«Милевский – детский тренер «Динамо»? Не знаю про конкретную должность, но Игорь Суркис говорил с Милевским и сказал, что обязательно поможет Артему с работой. И это будет работа в «Динамо» после полной реабилитации Милевского».
«На него рассчитывают в клубе, должность не знаю», — сказал Цыганык.
Милевский, у которого были проблемы после завершения карьеры, недавно прошел реабилитацию. Бывший партнер Артема по «Динамо» Александр Алиев рассказывал, что Суркис финансово помогал с лечением Милевского.
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