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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:02
4334
11

Артем Милевский закодировался от алкоголизма

Футболист сбросил 20 кг, а Игорь Суркис готов дать ему работу

07 декабря 2023, 23:00 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:02
4334
11
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
ФК Динамо. Артем Милевский

Как стало известно Sport.ua, бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский, который в сентябре был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя. По информации нашего источника, после прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник экс-игрок сборной сбросил 20 кг, а главное – он теперь не пьет. Милевского закодировали.

На днях появилась информация о том, что 38-летний Милевский имеет шанс вернуться в «Динамо».

«Не знаю про конкретную должность, но Игорь Суркис говорил с Милевским и сказал, что обязательно поможет Артему с работой. И это будет работа в «Динамо» после полной реабилитации Милевского. На него рассчитывают в клубе, должность не знаю», — сказал в эфире передачи «Цыганык LIVE» журналист Игорь Цыганык.

Артем Милевский, на счету которого 50 матчей и 8 голов за сборную Украины, завершил карьеру в сентябре 2021 года. Последним клубом в его карьере стал «Минай».

В составе «Динамо» нападающий по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны. Дважды – в 2008 и 2009 годах – Милевский признавался футболистом года в Украине.

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Динамо Киев Игорь Суркис Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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kravets_2010
Бажаю успіхів Артему як у боротьбі із залежністю від алкоголю та й у роботі на користь Динамо. Нехай навчає молодь і не тільки,, вмінням володіння м'яча на футбольному полі. Але йому слід пам'ятати, що алкоголь вміє "чекати". Сподіваюсь, що він впорається.
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+4
MrStepanovM .
Знаю чувака який кодирувався 5 разів)))
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+3
Mac_Gyver
Кодироваться ему надо было ещё лет 15 назад.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
mpa_dn
Новина рівня спирт.юа
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+2
Pavel_i_CO
Головне, щоб в Гаскойна чи Сирну не перетворився. Мілі здоров'я та успіхів а майбутній (можливій) роботі в рідному клубі
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+1
nivavn
Якщо стандартні коди не поставили (0000, 1234, 111) , то можливо візметься за розум.
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0
Гагик Пердонян
стал кодером?
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0
Лига конференций без динамо
Миля  молодец  может и  взял в себя в руки было время в  халате приходил на пресуху,вот будет номер когда раскадуируется и в шубе любимой суркисов  будет гонять голяком по базе   
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-7
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