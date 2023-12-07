Артем Милевский закодировался от алкоголизма

Как стало известно Sport.ua, бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский, который в сентябре был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя. По информации нашего источника, после прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник экс-игрок сборной сбросил 20 кг, а главное – он теперь не пьет. Милевского закодировали.

На днях появилась информация о том, что 38-летний Милевский имеет шанс вернуться в «Динамо».

«Не знаю про конкретную должность, но Игорь Суркис говорил с Милевским и сказал, что обязательно поможет Артему с работой. И это будет работа в «Динамо» после полной реабилитации Милевского. На него рассчитывают в клубе, должность не знаю», — сказал в эфире передачи «Цыганык LIVE» журналист Игорь Цыганык.

Артем Милевский, на счету которого 50 матчей и 8 голов за сборную Украины, завершил карьеру в сентябре 2021 года. Последним клубом в его карьере стал «Минай».

В составе «Динамо» нападающий по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны. Дважды – в 2008 и 2009 годах – Милевский признавался футболистом года в Украине.