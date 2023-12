В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?

21 декабря состоялись матчи 4-го тура женской Лиги чемпионов в группах А и В.

В квартете А «Айнтрахт» Франкфурт расписал мировую с португальской «Бенфикой» со счетом 1:1.

В параллельной игре «Барселона» разгромила «Русенгорд» 7:0.

В группе В состоялся только один поединок 4-го тура: «Бранн» – «Лион» (2:2). Матч «Славия» Прага – «Санкт-Пельтен», который должен был состояться в столице Чехии, официально перенесен из-за дня жалобы.

Дело в том, что накануне поединка в центре Праги, на площади Яна Палаха, произошла стрельба в здании Философского факультета Карлового университета. Есть информация о нескольких погибших и десятках раненых, стрелок ликвидирован.

«Я выглянул со своего балкона и увидел, как прибыла полиция. Нескольким полицейским было тяжело остановить людей, которые шли к месту происшествия», – говорит один из свидетелей.

В 16:00 полиция сообщила, что ликвидировала стрелка. Прилегающая к вузу территория оцеплена. Полиция призвала граждан не задерживаться в данной локации и не выходить из домов.

О новой дате поединка «Славия» Прага – «Санкт-Пельтен» пока что не сообщалось.

Женская Лига чемпионов. 21 декабря

Группы А и В. 4-й тур

❌ Today's UEFA Women's Champions League match at Eden won't take place due to the tragic events at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague. We will inform about the replacement date.



Our thoughts are with the victims of the shooting and their loved ones. 🖤🕊️ pic.twitter.com/YxF9blTlcj