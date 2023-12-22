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  4. В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
Лига чемпионов
22 декабря 2023, 05:42 |
244
1

В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?

21 декабря должна была пройти игра женской Лиги чемпионов «Славия» – «Санкт-Пельтен»

22 декабря 2023, 05:42 |
244
1
В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
Twitter

21 декабря состоялись матчи 4-го тура женской Лиги чемпионов в группах А и В.

В квартете А «Айнтрахт» Франкфурт расписал мировую с португальской «Бенфикой» со счетом 1:1.

В параллельной игре «Барселона» разгромила «Русенгорд» 7:0.

В группе В состоялся только один поединок 4-го тура: «Бранн» – «Лион» (2:2). Матч «Славия» Прага – «Санкт-Пельтен», который должен был состояться в столице Чехии, официально перенесен из-за дня жалобы.

Дело в том, что накануне поединка в центре Праги, на площади Яна Палаха, произошла стрельба в здании Философского факультета Карлового университета. Есть информация о нескольких погибших и десятках раненых, стрелок ликвидирован.

«Я выглянул со своего балкона и увидел, как прибыла полиция. Нескольким полицейским было тяжело остановить людей, которые шли к месту происшествия», – говорит один из свидетелей.

В 16:00 полиция сообщила, что ликвидировала стрелка. Прилегающая к вузу территория оцеплена. Полиция призвала граждан не задерживаться в данной локации и не выходить из домов.

О новой дате поединка «Славия» Прага – «Санкт-Пельтен» пока что не сообщалось.

Женская Лига чемпионов. 21 декабря

Группы А и В. 4-й тур

  • Айнтрахт Франкфурт – Бенфика – 1:1
  • Бранн – Лион – 2:2
  • Барселона – Русенгорд – 7:0
  • Славия Прага – Санкт-Пельтен [официально перенесен]

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Источник Sport.ua
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