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Испания
20 декабря 2023, 11:17 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:22
955
0

Жирона зимой планирует усилить состав. На карандаш попал защитник Барсы

Лидер Ла Лиги планирует зимнюю трансферную кампанию

20 декабря 2023, 11:17 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:22
955
0
Жирона зимой планирует усилить состав. На карандаш попал защитник Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаил Файе

Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, на карандаш лидера Ла Лиги попал 19-летний сенегальский защитник «Барселоны» Микаил Файе. Сообщается, что жиронский клуб пять раз за последние месяцы отправлял своих скаутов наблюдать за молодым центрбеком.

«Жироне» будет непросто договориться с «Барсой» о переходе игрока, поскольку «блаугранас» имеют большие планы на Файе в будущем.

Ранее сообщалось, что «Жирона» проявляет интерес к еще одному игроку «Барселоны».

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Жирона Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Микаил Файе Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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