Жирона зимой планирует усилить состав. На карандаш попал защитник Барсы

Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, на карандаш лидера Ла Лиги попал 19-летний сенегальский защитник «Барселоны» Микаил Файе. Сообщается, что жиронский клуб пять раз за последние месяцы отправлял своих скаутов наблюдать за молодым центрбеком.

«Жироне» будет непросто договориться с «Барсой» о переходе игрока, поскольку «блаугранас» имеют большие планы на Файе в будущем.

Ранее сообщалось, что «Жирона» проявляет интерес к еще одному игроку «Барселоны».