Жирона зимой планирует усилить состав. На карандаш попал защитник Барсы
Лидер Ла Лиги планирует зимнюю трансферную кампанию
Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.
По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, на карандаш лидера Ла Лиги попал 19-летний сенегальский защитник «Барселоны» Микаил Файе. Сообщается, что жиронский клуб пять раз за последние месяцы отправлял своих скаутов наблюдать за молодым центрбеком.
«Жироне» будет непросто договориться с «Барсой» о переходе игрока, поскольку «блаугранас» имеют большие планы на Файе в будущем.
Ранее сообщалось, что «Жирона» проявляет интерес к еще одному игроку «Барселоны».
🚨🇸🇳 Told Girona have sent their scouts to follow Barcelona centre back Mikayil Faye five times in the recent months.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023
2004 born highly rated CB understood to be part of Barça plans for the future as they don’t want to sell him. pic.twitter.com/umM583JPr6
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