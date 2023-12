Жирона зимой планирует усилить состав. На карандаш попал защитник Барсы

Каталонская «Жирона» планирует усиление своего состава в зимнее трансферное окно.

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, на карандаш лидера Ла Лиги попал 19-летний сенегальский защитник «Барселоны» Микаил Файе. Сообщается, что жиронский клуб пять раз за последние месяцы отправлял своих скаутов наблюдать за молодым центрбеком.

«Жироне» будет непросто договориться с «Барсой» о переходе игрока, поскольку «блаугранас» имеют большие планы на Файе в будущем.

Ранее сообщалось, что «Жирона» проявляет интерес к еще одному игроку «Барселоны».

🚨🇸🇳 Told Girona have sent their scouts to follow Barcelona centre back Mikayil Faye five times in the recent months.



2004 born highly rated CB understood to be part of Barça plans for the future as they don’t want to sell him. pic.twitter.com/umM583JPr6