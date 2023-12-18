Жирона зимой может купить игрока Барселоны. Он уже выступал за клуб Мичела

32-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу может покинуть команду и перебраться в «Жирону». Летом 2023 года Ромеу перешел в «Барсу» как раз из жиронского клуба.

По информации издания Mundo Deportivo, Ромеу не поразил своей игрой наставника «блаугранас» Хави, а руководство жиронского клуба видит в Ромеу усиление своей полузащиты, преимуществом является и то, что игрок хорошо ознакомлен с системой Мичела.

Ранее директор «Жироны» Кике Карсель рассказал, что хотел бы вернуть в команду полузащитника Ориоля Ромеу.