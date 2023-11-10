Испания10 ноября 2023, 13:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 13:49
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Директор Жироны: «Хотел бы вернуть Ориоля Ромеу из Барселоны»
Кике Карсел хотел бы вернуть в свою команду полузащитника Ориоля Ромеу
10 ноября 2023, 13:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 13:49
425
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Директор «Жироны» Кике Карсель хотел бы вернуть в команду полузащитника Ориоля Ромеу, который сейчас играет за «Барселону».
«Я бы хотел вернуть Ориоля Ромеу из «Барселоны», у нас он творил магию. Я бы хотел этого 100 процентов. Не думаю, что договориться с «Барселоной» невозможно. Сложно, но возможно», – сказал Карсель.
Ориоль Ромеу выступал за «Жирону» с 2021 по 2023 год. В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» 32-летний полузащитник сыграл 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.
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