Директор Жироны: «Хотел бы вернуть Ориоля Ромеу из Барселоны»

Директор «Жироны» Кике Карсель хотел бы вернуть в команду полузащитника Ориоля Ромеу, который сейчас играет за «Барселону».

«Я бы хотел вернуть Ориоля Ромеу из «Барселоны», у нас он творил магию. Я бы хотел этого 100 процентов. Не думаю, что договориться с «Барселоной» невозможно. Сложно, но возможно», – сказал Карсель.

Ориоль Ромеу выступал за «Жирону» с 2021 по 2023 год. В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» 32-летний полузащитник сыграл 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.