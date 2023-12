Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале

В ночь с 9 на 10 декабря состоялся поединок финала плей-офф MLS. В нем встречались «Коламбус Крю», за который выступает украинец Евгений Чеберко и «Лос-Анджелес», который был действующим обладателем титула.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Коламбус Крю. Открыл счет на 33 минуте с пенальти Хуан Эрнандес, а через 4 минуты его удвоил Иав Ебоах. Во втором тайме Дэни Буанга сократил разрыв, но забить еще раз его команде не удалось,« Лос-Анджелес» отдал сопернику звание чемпиона.

Евгений Чеберко начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 83 минуте.

MLS. Финал

Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1

Голы: Хуан Эрнандес, 33, пен, Ебоах, 37 – Буанга, 74

