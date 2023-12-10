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МЛС Плей-офф
Коламбус Крю
09.12.2023 23:00 – FT 2 : 1
Лос-Анджелес
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Major League Soccer
10 декабря 2023, 04:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:46
531
0

Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале

Евгений Чеберко появился на поле в конце матча

10 декабря 2023, 04:30 | Обновлено 10 декабря 2023, 04:46
531
0
Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Твиттер Коламбус Крю

В ночь с 9 на 10 декабря состоялся поединок финала плей-офф MLS. В нем встречались «Коламбус Крю», за который выступает украинец Евгений Чеберко и «Лос-Анджелес», который был действующим обладателем титула.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Коламбус Крю. Открыл счет на 33 минуте с пенальти Хуан Эрнандес, а через 4 минуты его удвоил Иав Ебоах. Во втором тайме Дэни Буанга сократил разрыв, но забить еще раз его команде не удалось,« Лос-Анджелес» отдал сопернику звание чемпиона.

Евгений Чеберко начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 83 минуте.

MLS. Финал

Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1

Голы: Хуан Эрнандес, 33, пен, Ебоах, 37 – Буанга, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Yaw Yeboah (Коламбус Крю).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
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Коламбус Крю Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS) Евгений Чеберко
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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