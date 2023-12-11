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Коламбус Крю
09.12.2023 23:00 – FT 2 : 1
Лос-Анджелес
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Major League Soccer
11 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 02:34
76
0

Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1. Как украинец выиграл MLS. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча MLS

11 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 02:34
76
0
Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1. Как украинец выиграл MLS. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В ночь с 9 на 10 декабря состоялся финальный матч MLS между командами «Коламбус Крю» и «Лос-Анджелес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «бригады».

Украинский футболист «Коламбуса Крю» Евгений Чеберко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте.

MLS. Финал

Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1

Голы: Хуан Эрнандес, 33 (пен), Йебоа, 37 – Буанга, 74

Видео голов и обзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Yaw Yeboah (Коламбус Крю).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
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Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Коламбус Крю Лос-Анджелес (MLS) Евгений Чеберко
Источник Sport.ua
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