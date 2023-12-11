В ночь с 9 на 10 декабря состоялся финальный матч MLS между командами «Коламбус Крю» и «Лос-Анджелес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «бригады».

Украинский футболист «Коламбуса Крю» Евгений Чеберко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте.

MLS. Финал

Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1

Голы: Хуан Эрнандес, 33 (пен), Йебоа, 37 – Буанга, 74

Видео голов и обзор матча: