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Major League Soccer11 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 02:34
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Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1. Как украинец выиграл MLS. Видео голов
Смотрите видеообзор финального матча MLS
11 декабря 2023, 02:25 | Обновлено 11 декабря 2023, 02:34
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В ночь с 9 на 10 декабря состоялся финальный матч MLS между командами «Коламбус Крю» и «Лос-Анджелес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «бригады».
Украинский футболист «Коламбуса Крю» Евгений Чеберко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте.
MLS. Финал
Коламбус Крю – Лос-Анджелес – 2:1
Голы: Хуан Эрнандес, 33 (пен), Йебоа, 37 – Буанга, 74
Видео голов и обзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Yaw Yeboah (Коламбус Крю).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
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