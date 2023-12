Егор Ярмолюк начнет матч против Шеффилд Юнайтед в запасе

В субботу, 9 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд». Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк начнет поединок на скамье для запасных. Напомним, последние три матча украинец выходил в стартовом составе «Брентфорда».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

🐝 Your Bees to take on the Blades #SHUBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/uzvdfKlrF1

Line-up v @BrentfordFC 📝🐝



An unchanged XI for the Blades as Oné and Peck are added to the United bench! ✅ pic.twitter.com/6wwbd9s8cI