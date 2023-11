Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Ланса

29 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов между командами «Арсенал» и «Ланс».

Поединок пройдет на «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинец Александр Зинченко заявлен в основном составе «Арсенала» на матч против «Ланса».

Стартовые составы на поединок ЛЧ Арсенал – Ланс

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🥁 Introducing our starting XI for tonight's encounter with Lens - COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/NylnBgtvLv