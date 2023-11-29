Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падел-теннисистом
Хатем Бен Арфа до сих пор находится в статусе свободного агента, но не сидит без дела
Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Ньюкасла» Хатем Бен Арфа стал профессиональным падел-теннисистом.
Падел-теннис очень похож на обычный теннис, но играют на закрытом корте. Также отличаются ракетки – в падел-теннисе они несколько меньше, чем в классическом виде спорта.
На данный момент Хатем Бен Арфа выиграл уже более 70 турниров и входит в топ-1500 лучших падел-теннисистов в мире (всего их 42 тысячи).
Если говорить о футбольной карьере, то здесь все не так радужно. 36-летний полузащитник уже больше года находится в статусе свободного агента, последним его клубом был «Лилль». На счету Хатема 428 матчей, 75 голов и 64 ассиста на клубном уровне, а также 15 поединков в футболке национальной сборной Франции.
🇫🇷🎾 Free agent Hatem Ben Arfa (36) is using his spare time to play padel tennis competitively!— EuroFoot (@eurofootcom) November 29, 2023
He has won over 70 tournaments in one year, and is in the top 1500 ranked players out of 42,000.
It is said he trains and plays the sport daily, reports Le Parisien. 👟 pic.twitter.com/6XxA6xmhXh
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