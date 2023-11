Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падел-теннисистом

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Ньюкасла» Хатем Бен Арфа стал профессиональным падел-теннисистом.

Падел-теннис очень похож на обычный теннис, но играют на закрытом корте. Также отличаются ракетки – в падел-теннисе они несколько меньше, чем в классическом виде спорта.

На данный момент Хатем Бен Арфа выиграл уже более 70 турниров и входит в топ-1500 лучших падел-теннисистов в мире (всего их 42 тысячи).

Если говорить о футбольной карьере, то здесь все не так радужно. 36-летний полузащитник уже больше года находится в статусе свободного агента, последним его клубом был «Лилль». На счету Хатема 428 матчей, 75 голов и 64 ассиста на клубном уровне, а также 15 поединков в футболке национальной сборной Франции.

