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Франция
29 ноября 2023, 17:11 | Обновлено 29 ноября 2023, 17:13
1164
0

Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падел-теннисистом

Хатем Бен Арфа до сих пор находится в статусе свободного агента, но не сидит без дела

29 ноября 2023, 17:11 | Обновлено 29 ноября 2023, 17:13
1164
0
Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падел-теннисистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хатем Бен Арфа

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Ньюкасла» Хатем Бен Арфа стал профессиональным падел-теннисистом.

Падел-теннис очень похож на обычный теннис, но играют на закрытом корте. Также отличаются ракетки – в падел-теннисе они несколько меньше, чем в классическом виде спорта.

На данный момент Хатем Бен Арфа выиграл уже более 70 турниров и входит в топ-1500 лучших падел-теннисистов в мире (всего их 42 тысячи).

Если говорить о футбольной карьере, то здесь все не так радужно. 36-летний полузащитник уже больше года находится в статусе свободного агента, последним его клубом был «Лилль». На счету Хатема 428 матчей, 75 голов и 64 ассиста на клубном уровне, а также 15 поединков в футболке национальной сборной Франции.

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Хатем Бен Арфа свободный агент ПСЖ Ньюкасл
Источник Twitter
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