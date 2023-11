ВИДЕО. Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам Борнмута

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам академии английской команды.

Вместе с 21-летним игроком сборной Украины мастер-класс проводила футболистка женской команды «Борнмута» Эбби Джонс.

Главный совет от Ильи: быть терпеливым, ждать правильного момента для отбора, ведь если бросаться на мяч, то сопернику будет легче тебя обыграть.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный провел на поле каждую игровую минуту своей команды. К сожалению, результативными действиями отличиться не удалось.

Imagine being taught how to defend by Illia Zabarnyi and Abby Jones? 😍



Our Junior Cherries were recently given that opportunity 🙌 pic.twitter.com/dZ6PnHpn8E