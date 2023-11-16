ВИДЕО. Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам Борнмута
Воспитанникам «Борнмута» повезло с учителем
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам академии английской команды.
Вместе с 21-летним игроком сборной Украины мастер-класс проводила футболистка женской команды «Борнмута» Эбби Джонс.
Главный совет от Ильи: быть терпеливым, ждать правильного момента для отбора, ведь если бросаться на мяч, то сопернику будет легче тебя обыграть.
В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный провел на поле каждую игровую минуту своей команды. К сожалению, результативными действиями отличиться не удалось.
Imagine being taught how to defend by Illia Zabarnyi and Abby Jones? 😍— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 16, 2023
Our Junior Cherries were recently given that opportunity 🙌 pic.twitter.com/dZ6PnHpn8E
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