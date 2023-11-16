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  4. ВИДЕО. Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам Борнмута
Англия
16 ноября 2023, 13:26 | Обновлено 16 ноября 2023, 13:28
485
2

ВИДЕО. Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам Борнмута

Воспитанникам «Борнмута» повезло с учителем

16 ноября 2023, 13:26 | Обновлено 16 ноября 2023, 13:28
485
2
ВИДЕО. Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный дал мастер-класс по игре в защите юным футболистам академии английской команды.

Вместе с 21-летним игроком сборной Украины мастер-класс проводила футболистка женской команды «Борнмута» Эбби Джонс.

Главный совет от Ильи: быть терпеливым, ждать правильного момента для отбора, ведь если бросаться на мяч, то сопернику будет легче тебя обыграть.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный провел на поле каждую игровую минуту своей команды. К сожалению, результативными действиями отличиться не удалось.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Борнмут
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Умник
Очень сильный уровень языка у Ильи.
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Max123
Молодець, що можна сказати. Основний ЦЗ збірної на довгі роки
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