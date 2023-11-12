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  4. Клуб Бундеслиги отказался от подписания Жерома Боатенга
Германия
12 ноября 2023, 15:16 |
360
0

Клуб Бундеслиги отказался от подписания Жерома Боатенга

Опытный защитник не понадобился «Хоффенхайму»

12 ноября 2023, 15:16 |
360
0
Клуб Бундеслиги отказался от подписания Жерома Боатенга
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

Немецкий «Хоффенхайм» отказался от подписания центрального защитника Жерома Боатенга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Интересно, что по словам агента 35-летнего футболиста именно клуб пригласил Жерома на просмотр. Сейчас и представитель Боатенга, и сам игрок удивлены таким развитием событий. Ранее от него после недели совместных тренировок отказалась мюнхенская «Бавария».

Жером Боатенг находится в статусе свободного агента с июля 2023 года. Последней его командой был французский «Лион». Там немец в прошлом сезоне отыграл 8 матчей в Лиге 1, не отметившись ни одним результативным действием.

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Жером Боатенг Бавария Хоффенхайм трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Источник Фабрицио Романо
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