Клуб Бундеслиги отказался от подписания Жерома Боатенга
Опытный защитник не понадобился «Хоффенхайму»
Немецкий «Хоффенхайм» отказался от подписания центрального защитника Жерома Боатенга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Интересно, что по словам агента 35-летнего футболиста именно клуб пригласил Жерома на просмотр. Сейчас и представитель Боатенга, и сам игрок удивлены таким развитием событий. Ранее от него после недели совместных тренировок отказалась мюнхенская «Бавария».
Жером Боатенг находится в статусе свободного агента с июля 2023 года. Последней его командой был французский «Лион». Там немец в прошлом сезоне отыграл 8 матчей в Лиге 1, не отметившись ни одним результативным действием.
⛔️ Jerome Boateng to Heidenheim as free agent, deal definitely collapsed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2023
His agent Dirican: “We’re surprised by the club stating that they rejected this possibility. They invited us, they asked for a meeting and Jerome never game them his word”, told BILD. pic.twitter.com/od3kKMjNXT
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