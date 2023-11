Клуб Бундеслиги отказался от подписания Жерома Боатенга

Немецкий «Хоффенхайм» отказался от подписания центрального защитника Жерома Боатенга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Интересно, что по словам агента 35-летнего футболиста именно клуб пригласил Жерома на просмотр. Сейчас и представитель Боатенга, и сам игрок удивлены таким развитием событий. Ранее от него после недели совместных тренировок отказалась мюнхенская «Бавария».

Жером Боатенг находится в статусе свободного агента с июля 2023 года. Последней его командой был французский «Лион». Там немец в прошлом сезоне отыграл 8 матчей в Лиге 1, не отметившись ни одним результативным действием.

⛔️ Jerome Boateng to Heidenheim as free agent, deal definitely collapsed.



His agent Dirican: “We’re surprised by the club stating that they rejected this possibility. They invited us, they asked for a meeting and Jerome never game them his word”, told BILD. pic.twitter.com/od3kKMjNXT