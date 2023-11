Джуд Беллингем пропустит игру Реала против Валенсии

Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на мадридский «Реал"», полузащитник мадридцев Джуд Беллингем пропустит игру 13 тура испанской Ла лиги против «Валенсии».

У полузащитника после проведённых сегодня тестов были обнаружены проблемы в левом плече после перенесенного недавно вывиха. Ориентировочный срок обновления будет составлять две недели.

Напомним, в воротах «Реала» против «Валенсии» выйдет украинец Андрей Лунин, получивший свой шанс после травмы Кепы Аррисабалаги.

Jude Bellingham will miss the game vs Valencia, expected to be out for next two weeks.



"After the tests conducted today on our player Jude Bellingham, he was diagnosed with instability in his left shoulder, as a result of a recent dislocation", club reports.