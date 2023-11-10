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  4. Сыграет против Яремчука? Анчелотти рассказал о ситуации Лунина
Испания
10 ноября 2023, 14:05 |
1981
0

Сыграет против Яремчука? Анчелотти рассказал о ситуации Лунина

Подменит Кепу в чемпионате Испании

10 ноября 2023, 14:05 |
1981
0
Сыграет против Яремчука? Анчелотти рассказал о ситуации Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал понять, что в субботу в матче чемпионата Испании против «Валенсии» в основе выйдет вратарь Андрей Лунин.

Тибо Куртуа и Кепа травмированы, поэтому третий раз в сезоне Ла Лиге сыграет украинец.

«Мы знаем, что Кепа не сыграет. Вторым вратарем станет Фран, которому мы доверяем. Кепа травмировался, выйдет Лунин, который хорошо сыграл в Лиге чемпионов».

«Любой из них должен быть готов выйти на поле», – сказал Анчелотти.

Лунин хорошо показал себя в матче Лиги чемпионов, отразив пенальти и сделав ряд сейвов.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Роман Яремчук
Источник Marca
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