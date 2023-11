Ракув с Кочергиным проиграл Спортингу, Аталанта победила Штурм

Сегодня, 9 ноября, состоялся 4-й раунд группового этапа Лиги Европы.

«Аталанта» на своем поле минимально победила австрийский «Штурм», домашние победы также одержали «Бетис», «Вест Хэм», «Фрайбург» и «Рейнджерс».

Польский «Ракув» проиграл на поле «Спортинга». Украинец Владислав Кочергин вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты.

Лига Европы. 4-й раунд, 9 ноября

Аталанта – Штурм – 1:0

Гол: Дьимсити, 50.

Бетис – Арис – 3:1

Голы: Иглесиас, 34, Руибаль, 64, Года, 79 – Кокорни, 84.

Вест Хэм – Олимпиакос – 1:0

Гол: Пакета, 72.

Хеккен – Мольде – 1:3

Голы: Христич, 65 – Гульбрандсен, 16, Эриксен, 24, 86.

Спортинг – Ракув – 2:1

Голы: Гонсалвеш, 14 (пенальти), 52 (пенальти) – Рундич, 71.

Рейнджерс – Спарта Прага – 2:1

Голы: Данилу, 12, Контвелл, 20 – Гараслин, 77.

АЕК – Марсель – 0:2

Голы: Мбемба, 25, Сарр, 90+3.

Фрайбург – Бачка-Топола – 5:0

Голи: Рель, 24, Еггештайн, 56, Вейсгаупт, 69, Адаму, 80, Доан, 90+2.

