Кристал Пэлас продлил контракт со своим вратарем
Сэм Джонстон подписал контракт на четыре года
Английский «Кристал Пэлас» продлил контракт со своим вратарем Сэмом Джонстоном, сообщает Фабрицио Романо.
Новое соглашение между клубом и 30-летним Джонстоном рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне в составе «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон сыграл 12 матчей, из которых в четырех не пропустил ни одного гола. В остальных восьми встречах вратарь пропустил 18 голов. Также Джонстон регулярно вызывается в сборную Англии, за которую сыграл четыре матча.
🔵🔴 Sam Johnstone has signed new deal at Crystal Palace valid until 2027 with option for further season. https://t.co/StA99L0HBO— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2023
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