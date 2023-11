Английский «Кристал Пэлас» продлил контракт со своим вратарем Сэмом Джонстоном, сообщает Фабрицио Романо.

Новое соглашение между клубом и 30-летним Джонстоном рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне в составе «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон сыграл 12 матчей, из которых в четырех не пропустил ни одного гола. В остальных восьми встречах вратарь пропустил 18 голов. Также Джонстон регулярно вызывается в сборную Англии, за которую сыграл четыре матча.

