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Англия
01 ноября 2023, 20:51 |
88
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Кристал Пэлас продлил контракт со своим вратарем

Сэм Джонстон подписал контракт на четыре года

01 ноября 2023, 20:51 |
88
0
Кристал Пэлас продлил контракт со своим вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Джонстон

Английский «Кристал Пэлас» продлил контракт со своим вратарем Сэмом Джонстоном, сообщает Фабрицио Романо.

Новое соглашение между клубом и 30-летним Джонстоном рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне в составе «Кристал Пэлас» Сэм Джонстон сыграл 12 матчей, из которых в четырех не пропустил ни одного гола. В остальных восьми встречах вратарь пропустил 18 голов. Также Джонстон регулярно вызывается в сборную Англии, за которую сыграл четыре матча.

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Кристал Пэлас Английская Премьер-лига продление контракта чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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