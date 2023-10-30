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Англия
30 октября 2023, 21:30 |
1032
0

Экс-игрок Металлурга является лучшим исполнителем пенальти в истории АПЛ

Яя Туре имеет 100-процентную точность ударов с 11 метров

30 октября 2023, 21:30 |
1032
0
Экс-игрок Металлурга является лучшим исполнителем пенальти в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Яя Туре

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» и английского «Манчестер Сити» Яя Туре является лучшим исполнителем пенальти в истории АПЛ среди игроков, забивших более 10 голов с точки, сообщает статистический ресурс Opta.

На счету ивуарийца 11 пробитых пенальти – все закончились голами. Ближайшим его преследователем является легенда «Саутгемптона» Мэтт Ле Тисье, который забил 25 из 26 одиннадцатиметровых.

Яя Туре выступал за донецкий «Металлург» в сезоне 2004/05. Он провел 39 матчей за клуб, отметившись 5 голами. В 2010 году полузащитник оказался в «Манчестер Сити», где забил 79 голов и отдал 49 ассистов в 316 матчах.

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Яя Туре Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Opta
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