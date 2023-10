Экс-игрок Металлурга является лучшим исполнителем пенальти в истории АПЛ

Бывший полузащитник донецкого «Металлурга» и английского «Манчестер Сити» Яя Туре является лучшим исполнителем пенальти в истории АПЛ среди игроков, забивших более 10 голов с точки, сообщает статистический ресурс Opta.

На счету ивуарийца 11 пробитых пенальти – все закончились голами. Ближайшим его преследователем является легенда «Саутгемптона» Мэтт Ле Тисье, который забил 25 из 26 одиннадцатиметровых.

Яя Туре выступал за донецкий «Металлург» в сезоне 2004/05. Он провел 39 матчей за клуб, отметившись 5 голами. В 2010 году полузащитник оказался в «Манчестер Сити», где забил 79 голов и отдал 49 ассистов в 316 матчах.

𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 🎯



He's never going to replicate @YayaToure amazing Premier League penalty record, but Callum Wilson's moved up to a 94.1% success rate from spot kicks in the competition following this weekend...