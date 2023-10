Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера

Вашему вниманию – отрывок из книги английского писателя и телеведущего Энди Брасселла «We Play On: Shakhtar Donetsk's Fight for Ukraine, Football and Freedom», которая была выпущена в тираж в сентябре нынешнего года, посвященный воспоминаниям о работе в Украине экс-шефа академии Шахтера и по совместительству экс-наставника молодежной команды «горняков» Мигеля Кардосо, впоследствии отработавшего сезон в первой команде донецкого клуба в статусе одного из ассистентов Паулу Фонсеки.

***

Несмотря на то , что основная команда донецкого Шахтера и украинская Премьер-лига в целом придумали решение как завершить сезон-2013/14, турниры среди юношей до 19 и до 21 года были прерваны и завершены досрочно (лидером в чемпионате U-21 после 26 туров был Ильичевец, который на одно очко опережал Шахтер и на пять – Днепр, а Динамо U-21 оказалось лишь на девятом месте с 20-очковым отставанием от мариупольцев – прим. ред.). Необходимо было разработать план проведения следующего сезона, и это было далеко непросто.

«Город уже был захвачен сепаратистами», – говорит Мигель Кардосо, главный тренер Шахтера U-21 и координатор молодежной академии в те годы. «Я поехал в Киев и далеко от дома обсудил ситуацию с Сергеем [Палкиным, генеральным директором донецкого клуба]. Он спросил меня: «Мигель, ты сможешь вернуться в Донецк?» На то время команды U-19 и U-21 все еще находились в Донецке, готовые начать сезон. Кардосо быстро согласился на решение задачи, которая, как он знал, была серьезной, но португалец не совсем осознавал, какое обязательство взял на себя, пока не оказался в дороге.

«Я прилетел в Харьков, – уточняет он, – и поехал оттуда на минивэне вместе со своим переводчиком и водителем. Я прибыл в Донецк, пройдя через 14 блокпостов. Четырнадцать! Когда я пересек линию фронта войны, то оказался в городе-призраке, потому что Донецк в тот момент был именно городом-призраком. На улицах не было никого. И в течение двух недель я тренировал команды U-19 утром и U-21 во второй половине дня на базе академии Шахтера».

Это были невероятные усилия Кардосо и его помощников, все из которых являлись украинцами. «Мне не разрешили взять с собой технический персонал», – объясняет Мигель. В его работе был еще один аспект – развитие тренеров. Однако ситуация была неустойчивой. «За эти две недели мне поступило много телефонных звонков от консула Португалии в Киеве», – говорит Кардосо. «В этот период я стал свидетелем бомбежки, ночных обстрелов. Это уже была явная война. А через десять дней мне пришлось покинуть Донецк, потому что мой консул сказал мне: «Мигель, мы сообщим португальскому правительству, что больше не собираемся брать на себя ответственность за тебя». Поэтому я перезвонил Сергею Палкину и сказал: «Сергей, мне позвонили, и мне нужно уехать из города».

Палкин попросил Кардосо подождать, пока он составит план. «Уже на следующий день он позвонил мне, и была организована колонна из двух или трех автобусов, в которых находились все футболисты из команд U-19 и U-21, а также я, мои украинские ассистенты, медицинский персонал. Впереди и позади нас ехала полиция. И вот так мы путешествовали по самой линии фронта. Сперва мы заехали в россию, а затем вернулись в Украину. Мы поехали в город под названием Полтава».

Из бетона выросли розы – именно так характеризует случившееся Кардосо. Если первой команде было трудно адаптироваться, то молодежными командами в Шахтере гордились. «Позвольте мне отметить одну вещь, – настаивает он, – потому что это историческое событие. Год, когда мы находились в Полтаве, был годом, когда команда Шахтера U-19 вышла в финал Юношеской лиги УЕФА. Так что самым трудным годом для клуба стал год, когда произошло самое большое спортивное достижение в истории академии».

В апреле 2015-го, когда приближалась годовщина с момента отъезда из Донецка, Шахтер вышел, по сути, в финал Лиги чемпионов среди юношей. Молодежь «горняков» не проиграла ни одной из девяти игр на пути к финалу против Челси, в котором они уступили очень хорошей команде со счетом 2:3. В составе лондонцев тогда было множество хорошо известных ныне имен, таких как Рубен Лофтус-Чик и Андреас Кристенсен, а Тэмми Абрахам выходил по ходу матча на замену. Шесть из одиннадцати футболистов, составивших основу Челси в Ньоне тем солнечным апрельским днем, сейчас регулярно играют в высших лигах Европы, включая Англию, Италию и Испанию.

В тот день играла и пара нынешних игроков основного состава Шахтера – Николай Матвиенко и Александр Зубков, который был одним из лучших ассистентов турнира. Также на поле появились Андрей Борячук и Виктор Коваленко, ныне выступающий в итальянском Эмполи (Коваленко вышел на замену и забил мяч в самой концовке игры, пусть даже это оказалось только небольшим утешением для проигравших). Выгода для клуба уже была очевидной, но как Кардосо справился с предъявляемыми к нему требованиями – загадка.

ФК Шахтер

«Позже мы смогли начать тренировки для игроков до 12 и до 17 лет». Эти младшие ребята работали на полях тренировочного лагеря в Счастливом, селе по направлению к киевскому аэропорту Борисполь, на юго-востоке города, где Шахтер начал развивать свою базу. «В течение того сезона мне приходилось разрываться между тренерской работой с молодежью U-21 в Полтаве и поездками в ​​Киев для координации других юношеских групп», – рассказывает Кардосо. «В летних условиях я проезжал на машине не менее 400 километров каждую неделю. Два дня в Киеве, пять дней в Полтаве. А зимой [я ехал] на поезде, путешествуя вместе с солдатами, с духом войны. Потому что маршрут Киев-Полтава-Харьков-Донецк – это дорога, которая помогает людям добраться из Киева в Донецк».

Это путешествие напомнило Кардосо о том, что клуб потерял, и о том, насколько все это было ненадежно. «Украина очень большая, и когда ты живешь в Киеве, а в Донецке идет война, несмотря на то, что ты каждый день живешь с этим, тебе не приходится сталкиваться непосредственно с войной. Полтава была спокойным городом. Там этого не ощутишь. Но ехав из Киева в Полтаву, ощущаешь войну. Каждый день на лицах людей чувствовалась война».

Сложнее всего ему и его семье пришлось сразу после того, как он вернулся в Донецк. «Я регулярно, почти каждый день давал интервью португальскому телевидению. Значит, они [его семья] знали о ситуации. Это везде показывали по телевизору».

Кардосо удалось сохранить спокойствие. «Я никогда по-настоящему не чувствовал себя в опасности, несмотря на то, что слышал взрывы, несмотря на то, что каждый день вечером ко мне звонили журналисты». В конце концов, он переехал жить туда же, где и эти журналисты, показавшие ему, что разделение спорта и реальной жизни на самом деле не вариант. Ежедневные разговоры с военными репортерами, операторами и фотографами глубоко впечатлили Кардосо, который увидел их неутомимость перед лицом чрезвычайных трудностей и их стремление отправлять ежедневные отчеты в свои издания.

На человеческом уровне, говорит Кардосо, «это был необыкновенный опыт». Это также дало ему возможность развеять опасения своей семьи, хотя он часто говорил, что его должность была временной, а не постоянной. «Они также знали, – говорит Мигель, – что Шахтер меня защитит. Мы знали, что не являемся мишенью, потому что верили, что Шахтер уважают».

Даже если Кардосо справился с ситуацией с присущим ему хладнокровием, что-то ему все равно пришлось отдать. План никогда не предусматривал, чтобы ситуация продлилась так долго, а Кардосо и его сотрудники поддерживали все это. В итоге вся академия переехала в Счастливое. Проект развития, планирование и реализация, на которые обычно уходит несколько лет, был воплощен в жизнь всего за 12 месяцев. «Клуб взял под свой контроль весь отель», – говорит Кардосо. «Они взяли под свой контроль все свободные поля, так что через год мы снова могли быть вместе»…

Источник текста: The Guardian

Перевод и адаптация Алексея Сливченко