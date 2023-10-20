Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
Украина. Премьер лига
20 октября 2023, 11:56 | Обновлено 20 октября 2023, 12:09
268
0

Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера

Мигель Кардосо поделился своими воспоминаниями о работе в Украине с молодыми «горняками»

20 октября 2023, 11:56 | Обновлено 20 октября 2023, 12:09
268
0
Донецк был городом-призраком. Уникальная история экс-шефа академии Шахтера
ФК Шахтер. Мигель Кардосо

Вашему вниманию – отрывок из книги английского писателя и телеведущего Энди Брасселла «We Play On: Shakhtar Donetsk's Fight for Ukraine, Football and Freedom», которая была выпущена в тираж в сентябре нынешнего года, посвященный воспоминаниям о работе в Украине экс-шефа академии Шахтера и по совместительству экс-наставника молодежной команды «горняков» Мигеля Кардосо, впоследствии отработавшего сезон в первой команде донецкого клуба в статусе одного из ассистентов Паулу Фонсеки.

***

Несмотря на то , что основная команда донецкого Шахтера и украинская Премьер-лига в целом придумали решение как завершить сезон-2013/14, турниры среди юношей до 19 и до 21 года были прерваны и завершены досрочно (лидером в чемпионате U-21 после 26 туров был Ильичевец, который на одно очко опережал Шахтер и на пять – Днепр, а Динамо U-21 оказалось лишь на девятом месте с 20-очковым отставанием от мариупольцев – прим. ред.). Необходимо было разработать план проведения следующего сезона, и это было далеко непросто.

«Город уже был захвачен сепаратистами», – говорит Мигель Кардосо, главный тренер Шахтера U-21 и координатор молодежной академии в те годы. «Я поехал в Киев и далеко от дома обсудил ситуацию с Сергеем [Палкиным, генеральным директором донецкого клуба]. Он спросил меня: «Мигель, ты сможешь вернуться в Донецк?» На то время команды U-19 и U-21 все еще находились в Донецке, готовые начать сезон. Кардосо быстро согласился на решение задачи, которая, как он знал, была серьезной, но португалец не совсем осознавал, какое обязательство взял на себя, пока не оказался в дороге.

«Я прилетел в Харьков, – уточняет он, – и поехал оттуда на минивэне вместе со своим переводчиком и водителем. Я прибыл в Донецк, пройдя через 14 блокпостов. Четырнадцать! Когда я пересек линию фронта войны, то оказался в городе-призраке, потому что Донецк в тот момент был именно городом-призраком. На улицах не было никого. И в течение двух недель я тренировал команды U-19 утром и U-21 во второй половине дня на базе академии Шахтера».

Это были невероятные усилия Кардосо и его помощников, все из которых являлись украинцами. «Мне не разрешили взять с собой технический персонал», – объясняет Мигель. В его работе был еще один аспект – развитие тренеров. Однако ситуация была неустойчивой. «За эти две недели мне поступило много телефонных звонков от консула Португалии в Киеве», – говорит Кардосо. «В этот период я стал свидетелем бомбежки, ночных обстрелов. Это уже была явная война. А через десять дней мне пришлось покинуть Донецк, потому что мой консул сказал мне: «Мигель, мы сообщим португальскому правительству, что больше не собираемся брать на себя ответственность за тебя». Поэтому я перезвонил Сергею Палкину и сказал: «Сергей, мне позвонили, и мне нужно уехать из города».

Палкин попросил Кардосо подождать, пока он составит план. «Уже на следующий день он позвонил мне, и была организована колонна из двух или трех автобусов, в которых находились все футболисты из команд U-19 и U-21, а также я, мои украинские ассистенты, медицинский персонал. Впереди и позади нас ехала полиция. И вот так мы путешествовали по самой линии фронта. Сперва мы заехали в россию, а затем вернулись в Украину. Мы поехали в город под названием Полтава».

Из бетона выросли розы – именно так характеризует случившееся Кардосо. Если первой команде было трудно адаптироваться, то молодежными командами в Шахтере гордились. «Позвольте мне отметить одну вещь, – настаивает он, – потому что это историческое событие. Год, когда мы находились в Полтаве, был годом, когда команда Шахтера U-19 вышла в финал Юношеской лиги УЕФА. Так что самым трудным годом для клуба стал год, когда произошло самое большое спортивное достижение в истории академии».

В апреле 2015-го, когда приближалась годовщина с момента отъезда из Донецка, Шахтер вышел, по сути, в финал Лиги чемпионов среди юношей. Молодежь «горняков» не проиграла ни одной из девяти игр на пути к финалу против Челси, в котором они уступили очень хорошей команде со счетом 2:3. В составе лондонцев тогда было множество хорошо известных ныне имен, таких как Рубен Лофтус-Чик и Андреас Кристенсен, а Тэмми Абрахам выходил по ходу матча на замену. Шесть из одиннадцати футболистов, составивших основу Челси в Ньоне тем солнечным апрельским днем, сейчас регулярно играют в высших лигах Европы, включая Англию, Италию и Испанию.

В тот день играла и пара нынешних игроков основного состава Шахтера – Николай Матвиенко и Александр Зубков, который был одним из лучших ассистентов турнира. Также на поле появились Андрей Борячук и Виктор Коваленко, ныне выступающий в итальянском Эмполи (Коваленко вышел на замену и забил мяч в самой концовке игры, пусть даже это оказалось только небольшим утешением для проигравших). Выгода для клуба уже была очевидной, но как Кардосо справился с предъявляемыми к нему требованиями – загадка.

ФК Шахтер

«Позже мы смогли начать тренировки для игроков до 12 и до 17 лет». Эти младшие ребята работали на полях тренировочного лагеря в Счастливом, селе по направлению к киевскому аэропорту Борисполь, на юго-востоке города, где Шахтер начал развивать свою базу. «В течение того сезона мне приходилось разрываться между тренерской работой с молодежью U-21 в Полтаве и поездками в ​​Киев для координации других юношеских групп», – рассказывает Кардосо. «В летних условиях я проезжал на машине не менее 400 километров каждую неделю. Два дня в Киеве, пять дней в Полтаве. А зимой [я ехал] на поезде, путешествуя вместе с солдатами, с духом войны. Потому что маршрут Киев-Полтава-Харьков-Донецк – это дорога, которая помогает людям добраться из Киева в Донецк».

Это путешествие напомнило Кардосо о том, что клуб потерял, и о том, насколько все это было ненадежно. «Украина очень большая, и когда ты живешь в Киеве, а в Донецке идет война, несмотря на то, что ты каждый день живешь с этим, тебе не приходится сталкиваться непосредственно с войной. Полтава была спокойным городом. Там этого не ощутишь. Но ехав из Киева в Полтаву, ощущаешь войну. Каждый день на лицах людей чувствовалась война».

Сложнее всего ему и его семье пришлось сразу после того, как он вернулся в Донецк. «Я регулярно, почти каждый день давал интервью португальскому телевидению. Значит, они [его семья] знали о ситуации. Это везде показывали по телевизору».

Кардосо удалось сохранить спокойствие. «Я никогда по-настоящему не чувствовал себя в опасности, несмотря на то, что слышал взрывы, несмотря на то, что каждый день вечером ко мне звонили журналисты». В конце концов, он переехал жить туда же, где и эти журналисты, показавшие ему, что разделение спорта и реальной жизни на самом деле не вариант. Ежедневные разговоры с военными репортерами, операторами и фотографами глубоко впечатлили Кардосо, который увидел их неутомимость перед лицом чрезвычайных трудностей и их стремление отправлять ежедневные отчеты в свои издания.

На человеческом уровне, говорит Кардосо, «это был необыкновенный опыт». Это также дало ему возможность развеять опасения своей семьи, хотя он часто говорил, что его должность была временной, а не постоянной. «Они также знали, – говорит Мигель, – что Шахтер меня защитит. Мы знали, что не являемся мишенью, потому что верили, что Шахтер уважают».

Даже если Кардосо справился с ситуацией с присущим ему хладнокровием, что-то ему все равно пришлось отдать. План никогда не предусматривал, чтобы ситуация продлилась так долго, а Кардосо и его сотрудники поддерживали все это. В итоге вся академия переехала в Счастливое. Проект развития, планирование и реализация, на которые обычно уходит несколько лет, был воплощен в жизнь всего за 12 месяцев. «Клуб взял под свой контроль весь отель», – говорит Кардосо. «Они взяли под свой контроль все свободные поля, так что через год мы снова могли быть вместе»…

Источник текста: The Guardian

Перевод и адаптация Алексея Сливченко

По теме:
Экс-ассистент Фонсеки в Шахтере может возглавить бразильский гранд
Экс-тренер Шахтера: «В Украине футбол – это большая вечеринка»
КАРДОСО: «Очень надеюсь, что мир приложит больше усилий для помощи Украине»
статьи эксклюзив Мигель Кардосо
Источник The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Футбол | 19 октября 2023, 12:00 12
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ
Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ

Алексей Сливченко делится своим видением рейтинга, в котором не нашлось места полпредам грандов

Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Футбол | 19 октября 2023, 15:15 31
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира

Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»

Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Футбол | 20.10.2023, 08:49
Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Фернандиньо после завершения карьеры хочет остаться в футболе
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Бокс | 19.10.2023, 13:43
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Эдди Хирн сделал категоричный прогноз на бой Фьюри – Усик
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Футбол | 20.10.2023, 11:00
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Путь к трофею. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ-2023 по мини-футболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
Стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023
19.10.2023, 02:59
Теннис
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
ВИДЕО. Супергол Мудрика – в топ-4 по итогам 8-го тура отбора к Евро-2024
19.10.2023, 04:16
Футбол
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
Сборная Украины U-17 отгрузила 7 мячей Лихтенштейну и вышла в лидеры группы
18.10.2023, 20:01 1
Футбол
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
ВИДЕО. МИКОЛЕНКО: В Эвертоне говорят, что у меня не голова, а теннисный мяч
19.10.2023, 05:40 6
Футбол
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
18.10.2023, 20:12 5
Футбол
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 15
Футбол
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
18.10.2023, 10:32 42
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
19.10.2023, 08:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем