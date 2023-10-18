Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧИЛУЭЛЛ: «Беру в команду по регби Мудрика, самого быстрого парня в футболе»
Англия
18 октября 2023, 23:37 | Обновлено 19 октября 2023, 00:59
483
0

ЧИЛУЭЛЛ: «Беру в команду по регби Мудрика, самого быстрого парня в футболе»

Защитнику «Челси» предложили выбрать состав регбийной команды

18 октября 2023, 23:37 | Обновлено 19 октября 2023, 00:59
483
0
ЧИЛУЭЛЛ: «Беру в команду по регби Мудрика, самого быстрого парня в футболе»
Three UK

Защитнику «Челси» Бену Чилуэллу журналисты предложили выбрать состав регбийной команды синих.

Среди других игроков Чилуэлл выбрал украинского хавбека Михаила Мудрика и прокомментировал свое решение.

Бен Чилуэлл: «Он электрический. Это самый быстрый парень, которого я видел в футболе».

Днем ранее Михаил Мудрик забил красивый гол за сборную Украины в ворота команды Мальты (3:1) в квалификации Евро-2024.

По теме:
МУДРИК: «Если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол»
ЗИНЧЕНКО: «Фарт любит лучших. А теперь мы должны переключиться на клубы»
Два игрока Челси не смогли вернуться к работе после травм
Бен Чилуэлл Михаил Мудрик Челси символическая сборная
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ
Футбол | 19 октября 2023, 00:15 0
Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ
Без Ворсклы и Вольфсбурга. Определены все 16 команд-участниц женской ЛЧ

Полтавская команда закончила выступление в турнире, уступив «Роме» из Рима

Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Футбол | 18 октября 2023, 10:32 40
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»

Микеле Марколини поделился впечатлениями от игры Михаила

ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Футбол | 18.10.2023, 07:30
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Украины по хоккею
Хоккей | 18.10.2023, 17:14
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Украины по хоккею
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер сборной Украины по хоккею
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Футбол | 18.10.2023, 17:08
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 18
Футбол
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 75
Футбол
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
17.10.2023, 10:40
Бокс
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
17.10.2023, 02:14 4
Футбол
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 10
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 133
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Не могу поверить, что Дюбуа проиграл Усику»
Мартин БАКОЛЕ: «Не могу поверить, что Дюбуа проиграл Усику»
17.10.2023, 15:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем