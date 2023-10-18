ЧИЛУЭЛЛ: «Беру в команду по регби Мудрика, самого быстрого парня в футболе»
Защитнику «Челси» предложили выбрать состав регбийной команды
Защитнику «Челси» Бену Чилуэллу журналисты предложили выбрать состав регбийной команды синих.
Среди других игроков Чилуэлл выбрал украинского хавбека Михаила Мудрика и прокомментировал свое решение.
Бен Чилуэлл: «Он электрический. Это самый быстрый парень, которого я видел в футболе».
Днем ранее Михаил Мудрик забил красивый гол за сборную Украины в ворота команды Мальты (3:1) в квалификации Евро-2024.
Watch @BenChilwell & @BrianODriscoll choose their rugby starting XV Chelsea dream team🏉— Three UK (@ThreeUK) October 18, 2023
Any changes you would make? #ConnectWith #ChelseaFC pic.twitter.com/yV6DJAgYmn
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полтавская команда закончила выступление в турнире, уступив «Роме» из Рима
Микеле Марколини поделился впечатлениями от игры Михаила