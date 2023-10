ЧИЛУЭЛЛ: «Беру в команду по регби Мудрика, самого быстрого парня в футболе»

Защитнику «Челси» Бену Чилуэллу журналисты предложили выбрать состав регбийной команды синих.

Среди других игроков Чилуэлл выбрал украинского хавбека Михаила Мудрика и прокомментировал свое решение.

Бен Чилуэлл: «Он электрический. Это самый быстрый парень, которого я видел в футболе».

Днем ранее Михаил Мудрик забил красивый гол за сборную Украины в ворота команды Мальты (3:1) в квалификации Евро-2024.

Watch @BenChilwell & @BrianODriscoll choose their rugby starting XV Chelsea dream team🏉

