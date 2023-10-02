3 тай-брейка Корды и серба. Определены финалисты турнира АТР 250 в Астане

2 октября состоялись полуфинальные матчи на турнире серии АТР 250 в Астане (Казахстан), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

5-й сеяный турнира Себастьян Корда на трех тай-бреках обыграл серба Хамада Меджедовича.

В финале соревнований американец сыграет против 6-го номера посева Адриана Маннарино. Француз в полуфинале в нижней части сетки выиграл у Себастьяна Офнера.

Отметим, что в 2020 году Адриан уже играл в поединке за титул на кортах Казахстана (в 2020 соревнования проводились в Нур-Султане). Тогда он уступил австралийцу Джону Миллману.

АТР 250 Астана. 1/2 финала

Себастьян Корда – Хамад Меджедович – 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Себастьян Офнер – Адриан Маннарино – 4:6, 2:6