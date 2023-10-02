3 тай-брейка Корды и серба. Определены финалисты турнира АТР 250 в Астане
Себастьян Корда поборется за трофей с Адрианом Маннарино
2 октября состоялись полуфинальные матчи на турнире серии АТР 250 в Астане (Казахстан), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
5-й сеяный турнира Себастьян Корда на трех тай-бреках обыграл серба Хамада Меджедовича.
В финале соревнований американец сыграет против 6-го номера посева Адриана Маннарино. Француз в полуфинале в нижней части сетки выиграл у Себастьяна Офнера.
Отметим, что в 2020 году Адриан уже играл в поединке за титул на кортах Казахстана (в 2020 соревнования проводились в Нур-Султане). Тогда он уступил австралийцу Джону Миллману.
АТР 250 Астана. 1/2 финала
Себастьян Корда – Хамад Меджедович – 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
Себастьян Офнер – Адриан Маннарино – 4:6, 2:6
The last 2️⃣ standing! 👏@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/FpIiIhK8fz— ATP Tour (@atptour) October 2, 2023
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