Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 3 тай-брейка Корды и серба. Определены финалисты турнира АТР 250 в Астане
ATP
02 октября 2023, 17:21 |
46
0

3 тай-брейка Корды и серба. Определены финалисты турнира АТР 250 в Астане

Себастьян Корда поборется за трофей с Адрианом Маннарино

02 октября 2023, 17:21 |
46
0
3 тай-брейка Корды и серба. Определены финалисты турнира АТР 250 в Астане
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Корда

2 октября состоялись полуфинальные матчи на турнире серии АТР 250 в Астане (Казахстан), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

5-й сеяный турнира Себастьян Корда на трех тай-бреках обыграл серба Хамада Меджедовича.

В финале соревнований американец сыграет против 6-го номера посева Адриана Маннарино. Француз в полуфинале в нижней части сетки выиграл у Себастьяна Офнера.

Отметим, что в 2020 году Адриан уже играл в поединке за титул на кортах Казахстана (в 2020 соревнования проводились в Нур-Султане). Тогда он уступил австралийцу Джону Миллману.

АТР 250 Астана. 1/2 финала

Себастьян Корда – Хамад Меджедович – 6:7 (8:10), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
Себастьян Офнер – Адриан Маннарино – 4:6, 2:6

По теме:
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Крутых уступил второму сеяному на челленджере во Франции
Алексей Крутых – Себастьян Офнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Адриан Маннарино Себастьян Офнер Себастьян Корда ATP Астана
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Футбол | 02 октября 2023, 15:02 15
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

Вингер сборной Украины пропустит один месяц

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Футбол | 02 октября 2023, 04:59 3
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч УПЛ против «Руха»

Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»
Футбол | 02.10.2023, 15:20
Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»
Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Футбол | 01.10.2023, 18:57
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Теннис | 02.10.2023, 09:58
Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Свёнтек разобралась с Соррибес Тормо в Пекине и вышла на экс-россиянку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
01.10.2023, 03:52 4
Волейбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
01.10.2023, 17:35 8
Футбол
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
01.10.2023, 01:20 5
Футбол
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу
30.09.2023, 21:34 18
Футбол
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем