Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сеть пиццерий подколола Челси из-за провальной серии команды
Англия
25 сентября 2023, 17:29 |
499
0

Сеть пиццерий подколола Челси из-за провальной серии команды

«Синие» не могут забить с 30 августа

25 сентября 2023, 17:29 |
499
0
Сеть пиццерий подколола Челси из-за провальной серии команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Челси» в шестом туре АПЛ дома проиграл «Астон Вилле» 0:1 и продлил свою серию неудач. Команда Маурисио Почеттино не может забить уже на протяжении трех матчей подряд – с 30 августа.

В соцсетях фанаты массово шутят над «Челси», задаваясь вопросом о том, как в клубе будут выбирать лучший гол команды в сентябре.

Подшутить над командой Михаила Мудрика решила и сеть пиццерий «Domino’s Pizza»:

«Мы отправили 852 609 пицц с тех пор, когда «Челси» в предыдущий раз забил гол», – написал официальный аккаунт компании в Твиттере.

По теме:
Журналист потроллил Челси: «Надеюсь, они не вылетят из АПЛ»
ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Владельцы клуба должны поддерживать план»
Челси Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Футбол | 25 сентября 2023, 14:12 8
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице

Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Футбол | 25 сентября 2023, 06:30 4
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным

После 7 туров горняки имеют 18 очков из 24 возможных

Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Война | 25.09.2023, 13:27
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Футбол | 25.09.2023, 17:45
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Цыганык в суде заявил о готовности взять Коломойского на поруки
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Футбол | 25.09.2023, 06:45
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
24.09.2023, 08:27 8
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 9
Футбол
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
Большой апсет в Лондоне. Чжан Чжилей нокаутировал Джо Джойса в 3-м раунде
24.09.2023, 01:08 29
Бокс
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
Джойсу не стоило идти на реванш. Теперь для него все закончено
24.09.2023, 11:16 16
Бокс
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
24.09.2023, 07:10 8
Волейбол
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
23.09.2023, 21:01
Футбол
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
23.09.2023, 22:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем