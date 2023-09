Сеть пиццерий подколола Челси из-за провальной серии команды

Вчера «Челси» в шестом туре АПЛ дома проиграл «Астон Вилле» 0:1 и продлил свою серию неудач. Команда Маурисио Почеттино не может забить уже на протяжении трех матчей подряд – с 30 августа.

В соцсетях фанаты массово шутят над «Челси», задаваясь вопросом о том, как в клубе будут выбирать лучший гол команды в сентябре.

Подшутить над командой Михаила Мудрика решила и сеть пиццерий «Domino’s Pizza»:

«Мы отправили 852 609 пицц с тех пор, когда «Челси» в предыдущий раз забил гол», – написал официальный аккаунт компании в Твиттере.

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.