Сеть пиццерий подколола Челси из-за провальной серии команды
«Синие» не могут забить с 30 августа
Вчера «Челси» в шестом туре АПЛ дома проиграл «Астон Вилле» 0:1 и продлил свою серию неудач. Команда Маурисио Почеттино не может забить уже на протяжении трех матчей подряд – с 30 августа.
В соцсетях фанаты массово шутят над «Челси», задаваясь вопросом о том, как в клубе будут выбирать лучший гол команды в сентябре.
Подшутить над командой Михаила Мудрика решила и сеть пиццерий «Domino’s Pizza»:
«Мы отправили 852 609 пицц с тех пор, когда «Челси» в предыдущий раз забил гол», – написал официальный аккаунт компании в Твиттере.
We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 24, 2023
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