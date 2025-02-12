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Чемпионат Англии
Фулхэм
15.02.2025 17:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
12 февраля 2025, 21:43 |
34
0

Фулхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 февраля в 17:00 по Киеву

12 февраля 2025, 21:43 |
34
0
Фулхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» – «Ноттингем Форест». Поединок пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Фулхэм

В последних четырех матчах АПЛ «Фулхэм» чередует победы и поражения. После проигрыша «Вест Хэму» (2:3) команда обыграла «Лестер» (2:0). Затем «Фулхэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а в предыдущем туре на выезде победил «Ньюкасл» (2:1). В домашних матчах у «Фулхема» перед поражением от «Манчестер Юнайтед» были четыре ничьи подряд.

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» в текущем сезоне АПЛ стал командой-сюрпризом. В последних 11 матчах команда одержала 9 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Осечка произошла в гостевом матче с «Борнмутом» (0:5). А вот затем «Ноттингем Форест» отыгрался на «Брайтоне» (7:0). В 24 матчах «Ноттингем Форест» набрал 47 очков. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. Во вторник, 11 февраля, «Ноттингем Форест» провел поединок 1/16 Кубка Англии против клуба «Эксетер Сити». Представитель АПЛ прошел в следующий этап, выбив «Эксетер Сити» в серии пенальти.

Личные встречи

В матче первого круга «Фулхем» одержал победу со счетом 1:0. Из последних пяти матчей «Ноттингем Форест» выиграл только один, а «Фулхэм» – четыре.

«Фулхэм» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

«Ноттингем Форест» в последних 6 выездных встречах только один раз не забивал 2 и более мяча.

Возможные составы

  • «Фулхэм»: Лено, Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон, Берге, Лукич, Траоре, Смит-Роу, Ивоби, Хименес.
  • «Ноттингем Форест»: Зельс, Айна, Мурильо, Миленкович, Уильямс, Андерсон, Домингес, Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Вуд.

Прогноз

«Ноттингем Форест» немало забивает в гостях, а «Фулхем» дома. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,9).

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
15 февраля 2025 -
17:00
Ноттингем Форест
Забьют обе команды 1,9 Сделать ставку
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Фулхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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