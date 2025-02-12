В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» – «Ноттингем Форест». Поединок пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.

Фулхэм

В последних четырех матчах АПЛ «Фулхэм» чередует победы и поражения. После проигрыша «Вест Хэму» (2:3) команда обыграла «Лестер» (2:0). Затем «Фулхэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1), а в предыдущем туре на выезде победил «Ньюкасл» (2:1). В домашних матчах у «Фулхема» перед поражением от «Манчестер Юнайтед» были четыре ничьи подряд.

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» в текущем сезоне АПЛ стал командой-сюрпризом. В последних 11 матчах команда одержала 9 побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Осечка произошла в гостевом матче с «Борнмутом» (0:5). А вот затем «Ноттингем Форест» отыгрался на «Брайтоне» (7:0). В 24 матчах «Ноттингем Форест» набрал 47 очков. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. Во вторник, 11 февраля, «Ноттингем Форест» провел поединок 1/16 Кубка Англии против клуба «Эксетер Сити». Представитель АПЛ прошел в следующий этап, выбив «Эксетер Сити» в серии пенальти.

Личные встречи

В матче первого круга «Фулхем» одержал победу со счетом 1:0. Из последних пяти матчей «Ноттингем Форест» выиграл только один, а «Фулхэм» – четыре.

«Фулхэм» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

«Ноттингем Форест» в последних 6 выездных встречах только один раз не забивал 2 и более мяча.

Возможные составы

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон, Берге, Лукич, Траоре, Смит-Роу, Ивоби, Хименес.

«Ноттингем Форест»: Зельс, Айна, Мурильо, Миленкович, Уильямс, Андерсон, Домингес, Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Вуд.

Прогноз

«Ноттингем Форест» немало забивает в гостях, а «Фулхем» дома. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,9).