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  4. Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Англия
24 сентября 2023, 18:00 | Обновлено 24 сентября 2023, 18:02
717
4

Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж

Лондонский клуб в очередной раз потерял очки в АПЛ

24 сентября 2023, 18:00 | Обновлено 24 сентября 2023, 18:02
717
4
Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
football.london. Челси – Астон Вилла

Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур Английской премьер-лиги.

Лондонский «Челси» на домашнем поле принимал «Астон Виллу».

Подопечные Маурисио Почеттино в очередной раз в этом сезоне потеряли очки и проиграли гостям со счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал английский форвард Олли Воткинс, забивший на 73-й минуте, воспользовавшись большинством своей команды (на 58-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Мало Густо).

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 61-й минуте матча, вместо украинца на поле вышел Бен Чилвелл. Для украинца это уже второй матч подряд, когда он выходит в старте за «Челси».

Чемпионат Англии. 6-й тур, 24 сентября.

Челси – Астон Вилла – 0:1

Гол: Воткинс, 73.

Удаление: Вкус, 58.

Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Мудрик (Чилуэлл, 61), Фернандес (Палмер, 68), Кайседо (Броя, 79), Стерлинг, Джексон (Угочукву, 68).

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Макгинн (Рэмзи, 75), Камара (Дендонкер, 90), Дуглас Луис, Дзаньоло (Бэйли, 75), Диаби (Тилеманс, 81), Уоткинс (Дуран, 90).

Удары (в ствов): 10 (4) – 15 (7)
Угловые: 5 – 11
Оффсайды: 9 – 1.

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Челси - Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Астон Вилла
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Як частина яхти ахмєтава відбігала?
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+1
Burevestnik
середняк АПЛ в гостях добре зіграв із сильним аутсайдером.   
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+1
Gargantua
это уже даже не смешно
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0
Sashko57
Пора мудрику уходить в аренду. В первой лиге бонусы не предусмотрены.
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0
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