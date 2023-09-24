Мудрик отыграл 61 минуту. Челси снова проиграл на Стемфорд Бридж
Лондонский клуб в очередной раз потерял очки в АПЛ
Сегодня, 24 сентября, проходит 6 тур Английской премьер-лиги.
Лондонский «Челси» на домашнем поле принимал «Астон Виллу».
Подопечные Маурисио Почеттино в очередной раз в этом сезоне потеряли очки и проиграли гостям со счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал английский форвард Олли Воткинс, забивший на 73-й минуте, воспользовавшись большинством своей команды (на 58-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Мало Густо).
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 61-й минуте матча, вместо украинца на поле вышел Бен Чилвелл. Для украинца это уже второй матч подряд, когда он выходит в старте за «Челси».
Чемпионат Англии. 6-й тур, 24 сентября.
Челси – Астон Вилла – 0:1
Гол: Воткинс, 73.
Удаление: Вкус, 58.
Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Мудрик (Чилуэлл, 61), Фернандес (Палмер, 68), Кайседо (Броя, 79), Стерлинг, Джексон (Угочукву, 68).
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Макгинн (Рэмзи, 75), Камара (Дендонкер, 90), Дуглас Луис, Дзаньоло (Бэйли, 75), Диаби (Тилеманс, 81), Уоткинс (Дуран, 90).
Удары (в ствов): 10 (4) – 15 (7)
Угловые: 5 – 11
Оффсайды: 9 – 1.
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