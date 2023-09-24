24 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Челси» на домашней арене уступил «Астон Вилли» со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал английский форвард Олли Уоткинс на 73-й минуте.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 61-й минуте.

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября

Челси – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 73.

Видеообзор матча