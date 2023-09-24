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Чемпионат Англии
Челси
24.09.2023 16:00 – FT 0 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 сентября 2023, 19:39 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:49
990
1

Челси – Астон Вилла – 0:1. 60 минут Мудрика. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги

24 сентября 2023, 19:39 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:49
990
1
Челси – Астон Вилла – 0:1. 60 минут Мудрика. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.

Лондонский «Челси» на домашней арене уступил «Астон Вилли» со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал английский форвард Олли Уоткинс на 73-й минуте.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 61-й минуте.

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября

Челси – Астон Вилла – 0:1

Гол: Уоткинс, 73.

Видеообзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
58’
Мало Гюсто (Челси) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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Пінгвін Антарктичний
Мудрик може стати найгіршим гравцем в історії за співвідношенням ціна-користь?
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