24.09.2023 16:00 – FT 0 : 1
Англия24 сентября 2023, 19:39 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:49
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Челси – Астон Вилла – 0:1. 60 минут Мудрика. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги
24 сентября 2023, 19:39 | Обновлено 24 сентября 2023, 19:49
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24 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги.
Лондонский «Челси» на домашней арене уступил «Астон Вилли» со счетом 0:1.
Автором единственного гола в матче стал английский форвард Олли Уоткинс на 73-й минуте.
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «синих» и был заменен на 61-й минуте.
АПЛ. 6-й тур, 24 сентября
Челси – Астон Вилла – 0:1
Гол: Уоткинс, 73.
Видеообзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
58’
Мало Гюсто (Челси) получает красную карточку.
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