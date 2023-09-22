24 сентября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 6-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Челси» встретится с «Астон Виллой». Старт поединка намечен на 16:00 по киевскому времени.

Челси

Клуб все еще ищет свою игру. Журналисты посчитали, что только в стартовом составе за 2023-й год сыграло под 4 десятка футболистов. Причем многие из тех, кто выступал весной, сейчас вообще не в составе, перешел в летнее окно куда-то. Новичков тоже набрали на сотни миллионов, заодно вернув в Лондон Маурисио Почеттино. Но на выходе пока что низкий КПД в плане практических результатов, да и показанной игры. За 5 матчей в Премьер-Лиге аристократы смогли выиграть только у Лутона, новичка и главного аутсайдера этой АПЛ (к тем 3-0 можно прибавить еще 2-1 с Уимблдоном в рамках Кубка Лиги). При этом синие при симпатичной ничьей с Ливерпулем в стартовом туре проиграли потом не только Вест Хэму, но и Ноттингем Форест, на своем поле. А уже после паузы на матчи сборных Мудрик и компания обошлись без голом с Борнмутом. Михаил, к слову, вышел в старте, и был неплох на общем фоне.

Астон Вилла

Команда примерно год назад, уже после старта прошлого сезона, заманила на тренерский пост Унаи Эмери. Ради испанца указали на дверь Стивена Джеррарда, который, конечно, не оправдал ожиданий, но нельзя сказать, что провалился в Бирмингеме. Но это решение дало результат: виллане сразу прибавили, и закончили на 7-й позиции в АПЛ, наконец-то поднявшись в еврокубки. Но только в Лигу конференций, и это казалось, что это только первый шаг, и амбициозное руководство клуба ждали явно большего. Летом состав пополнили статусные и не дешевые новички, такие, как Диаби, Дзаньоло, Пау Торрес и Лангле (заодно неплохо сбросили балласт, попрощавшись в том числе с Рэмзи и Коутиньо). Новый старт получился неплохим: прошли Хиберниан в евроквалификации и выиграли трижды в первых 5 турах АПЛ. Правда, побеждая Эвертон, Бернли и Кристал Пэлас, крупно уступили сильным, Ньюкаслу (1-5) и Ливерпулю (0-3).

Статистика личных встреч

У Челси было 3 победы кряду в Премьер-Лиге и проход вилланов в кубке. Но в апреле в Лондоне гости выиграли 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в Челси. Но, с учетом формы команд, можно ставить на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,99).