В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Астон Вилла

«Астон Вилла» забуксовала в АПЛ. Команда не может выиграть в трех матчах подряд - ничьи с «Арсеналом» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1), а также поражение от «Вулверхэмптона» (0:2) в предыдущем туре. «Астон Вилла» набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. При этом у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. «Астон Вилла» успешно преодолела 1/16 финала Кубка Англии. Команда в домашнем матче обыграла «Тоттенхем» (2:1).

Ипсвич Таун

Серия поражений «Ипсвича» в матчах АПЛ составляет уже четыре матча. В предыдущем туре команда проиграла «Саутгемптону» - худшей команде чемпионата. Да и сам «Ипсвич» далеко не ушел, расположившись на предпоследнем месте турнирной таблицы. До спасительного 17 места три очка. В матчах АПЛ «Ипсвич» забил 22 мяча. Хуже результативность только у того же «Саутгемптона». Предыдущий гостевой матч «Ипсвич» поиграл «Ливерпулю» (1:4).

Личные встречи

Матч первого круга закончился боевой ничьей 2:2. Это была первая встреча команд с 2018 года.

«Астон Вилла» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

Результативность «Астон Виллы» в домашних матчах составляет 1,67 гола в среднем за игру. «Ипсвич» в гостях в среднем забивает 1,18 гола за матч.

Возможные составы

«Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Конса, Мингз, Онана, Камара, Тилеманс, Роджерс, Бейли, Уоткинс.

«Ипсвич Таун»: Уолтон, Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис, Филлипс, Каюсте, Хатчинсон, Энсисо, Филоген, Делап.

Прогноз

«Астон Вилла» выглядит фаворитом противостояния. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,95).