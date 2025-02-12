Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Астон Вилла
15.02.2025 17:00 - : -
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 февраля 2025, 21:14 |
39
0

Астон Вилла – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 февраля в 17:00 по Киеву

12 февраля 2025, 21:14 |
39
0
Астон Вилла – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В субботу, 15 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Астон Вилла

«Астон Вилла» забуксовала в АПЛ. Команда не может выиграть в трех матчах подряд - ничьи с «Арсеналом» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1), а также поражение от «Вулверхэмптона» (0:2) в предыдущем туре. «Астон Вилла» набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. При этом у команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. «Астон Вилла» успешно преодолела 1/16 финала Кубка Англии. Команда в домашнем матче обыграла «Тоттенхем» (2:1).

Ипсвич Таун

Серия поражений «Ипсвича» в матчах АПЛ составляет уже четыре матча. В предыдущем туре команда проиграла «Саутгемптону» - худшей команде чемпионата. Да и сам «Ипсвич» далеко не ушел, расположившись на предпоследнем месте турнирной таблицы. До спасительного 17 места три очка. В матчах АПЛ «Ипсвич» забил 22 мяча. Хуже результативность только у того же «Саутгемптона». Предыдущий гостевой матч «Ипсвич» поиграл «Ливерпулю» (1:4).

Личные встречи

Матч первого круга закончился боевой ничьей 2:2. Это была первая встреча команд с 2018 года.

«Астон Вилла» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

Результативность «Астон Виллы» в домашних матчах составляет 1,67 гола в среднем за игру. «Ипсвич» в гостях в среднем забивает 1,18 гола за матч.

Возможные составы

  • «Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Конса, Мингз, Онана, Камара, Тилеманс, Роджерс, Бейли, Уоткинс.
  • «Ипсвич Таун»: Уолтон, Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис, Филлипс, Каюсте, Хатчинсон, Энсисо, Филоген, Делап.

Прогноз

«Астон Вилла» выглядит фаворитом противостояния. Возможен вариант, что забьет только одна команда (коэффициент 1,95).

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
15 февраля 2025 -
17:00
Ипсвич Таун
Забьет только одна команда 1,95 Сделать ставку
По теме:
Фулхэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
С Таловеровым. Известны стартовые составы на матч Плимут – Миллуолл
Будет ли играть Миколенко в дерби? Известны составы Эвертона и Ливерпуля
Астон Вилла Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик официально заявил, с кем проведет свой следующий бой
Бокс | 12 февраля 2025, 18:29 17
Усик официально заявил, с кем проведет свой следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет свой следующий бой

Александр будет драться с победителем пары Дюбуа – Паркер

Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 12 февраля 2025, 17:46 24
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе

Марта в двух сетах переиграла Магду Линетт в 1/8 финала соревнований в Катаре

Огромные деньги. Барселона и ПСЖ борются за звездного форварда
Футбол | 12.02.2025, 20:47
Огромные деньги. Барселона и ПСЖ борются за звездного форварда
Огромные деньги. Барселона и ПСЖ борются за звездного форварда
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Бокс | 12.02.2025, 08:30
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Футбол | 12.02.2025, 14:10
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
10.02.2025, 21:47 16
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 8
Бокс
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 21
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем