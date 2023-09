Судаков и Келси – в основе Шахтера на матч с Рухом

Сегодня, 23 сентября «Рух» в центральном матче восьмого тура УПЛ примет «Шахтер». Стартовый свисток арбитра Виталия Романова прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Патрика Ван Леувена на матч:

«Рух»: Ледвий, Дидык, Слюбик, Сыч, Роман, Эдсон, Пастух, Таллес, Квасница, Соломон, Климчук

«Шахтер»: Ризнык, Козик, Ракицкий, Гочолеишвили, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Келси

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Рух – Шахтер.

