Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Кенин сыграет против Доулхайд, Гарсия поборется с Саккари
В ночь на 22 сентября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
Вторая сеяная турнира Мария Саккари в двух сетах обыграла Эмилиану Аранго. В полуфинале представительница Греции встретится с Каролин Гарсией, которая посеяна под 3-м номером. Француженка в четвертьфинале выиграла у обидчицы Даяны Ястремской Виктории Азаренко.
В верхней части турнирной сетки в полуфинале сойдутся две американки: Кэролайн Доулхайд и София Кенин. Кенин во 2-м раунде соревнований выбила украинку Ангелину Калинину.
WTA 1000 Гвадалахара. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мартина Тревизан – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 6:7 (9:11), 3:6
Лейла Фернандес – София Кенин – 4:6, 7:6 (8:6), 1:6
Нижняя часть сетки
Виктория Азаренко [10] – Каролин Гарсия [3] – 3:6, 4:6
Эмилиана Аранго – Мария Саккари [2] – 3:6, 4:6
WTA 1000 Гвадалахара. Пары 1/2 финала
Кэролайн Доулхайд – София Кенин
Каролин Гарсия [3] – Мария Саккари [2]
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