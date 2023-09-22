Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре

В ночь на 22 сентября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

Вторая сеяная турнира Мария Саккари в двух сетах обыграла Эмилиану Аранго. В полуфинале представительница Греции встретится с Каролин Гарсией, которая посеяна под 3-м номером. Француженка в четвертьфинале выиграла у обидчицы Даяны Ястремской Виктории Азаренко.

В верхней части турнирной сетки в полуфинале сойдутся две американки: Кэролайн Доулхайд и София Кенин. Кенин во 2-м раунде соревнований выбила украинку Ангелину Калинину.

WTA 1000 Гвадалахара. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 6:7 (9:11), 3:6

Лейла Фернандес – София Кенин – 4:6, 7:6 (8:6), 1:6

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [10] – Каролин Гарсия [3] – 3:6, 4:6

Эмилиана Аранго – Мария Саккари [2] – 3:6, 4:6

WTA 1000 Гвадалахара. Пары 1/2 финала

Кэролайн Доулхайд – София Кенин

Каролин Гарсия [3] – Мария Саккари [2]