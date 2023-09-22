Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
WTA
22 сентября 2023, 08:30 | Обновлено 22 сентября 2023, 08:33
30
0

Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре

Кенин сыграет против Доулхайд, Гарсия поборется с Саккари

22 сентября 2023, 08:30 | Обновлено 22 сентября 2023, 08:33
30
0
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В ночь на 22 сентября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

Вторая сеяная турнира Мария Саккари в двух сетах обыграла Эмилиану Аранго. В полуфинале представительница Греции встретится с Каролин Гарсией, которая посеяна под 3-м номером. Француженка в четвертьфинале выиграла у обидчицы Даяны Ястремской Виктории Азаренко.

В верхней части турнирной сетки в полуфинале сойдутся две американки: Кэролайн Доулхайд и София Кенин. Кенин во 2-м раунде соревнований выбила украинку Ангелину Калинину.

WTA 1000 Гвадалахара. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мартина Тревизан – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 6:7 (9:11), 3:6
Лейла Фернандес – София Кенин – 4:6, 7:6 (8:6), 1:6

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [10] – Каролин Гарсия [3] – 3:6, 4:6
Эмилиана Аранго – Мария Саккари [2] – 3:6, 4:6

WTA 1000 Гвадалахара. Пары 1/2 финала

Кэролайн Доулхайд – София Кенин

Каролин Гарсия [3] – Мария Саккари [2]

По теме:
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Без украинок. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Гвадалахаре
Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде в Гвадалахаре
Кэролайн Доулхайд Мартина Тревизан Лейла Фернандес София Кенин Виктория Азаренко Каролин Гарсия Эмилиана Аранго Мария Саккари WTA Гвадалахара
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Футбол | 21 сентября 2023, 11:46 6
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский

Блогер Sport.ua Игорь Яслик рассказывает, что нужно знать о «Генте»

ВИДЕО. Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб
Футбол | 21 сентября 2023, 23:59 1
ВИДЕО. Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб
ВИДЕО. Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб

Хорватская команда разгромила Астану из Казахстана со счетом 5:1

УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Футбол | 21.09.2023, 10:20
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
АТР. Чжухай. Маррей без проблем обыграл молодого китайца
Теннис | 21.09.2023, 16:08
АТР. Чжухай. Маррей без проблем обыграл молодого китайца
АТР. Чжухай. Маррей без проблем обыграл молодого китайца
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Футбол | 21.09.2023, 12:49
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
20.09.2023, 18:51 44
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 15
Бокс
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
21.09.2023, 18:40 6
Другие виды
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
21.09.2023, 00:04 9
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
Клопп – про Гвардиолу: «Зачем его увольнять?»
Клопп – про Гвардиолу: «Зачем его увольнять?»
20.09.2023, 11:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем