Милнер – первый англичанин, который сыграл в 5 разных клубах в еврокубках

Сегодня английский «Брайтон» в первом туре Лиги Европы дома принимает греческий «АЕК» (Афины). После первого тайма команда Роберто Де Дзерби проигрывает со счетом 1:2.

В основе «Брайтона» на матч вышел 37-летний Джеймс Милнер. Это позволило ему установить рекорд: он стал первым английским футболистом в истории, который сыграл в еврокубках в составе пяти разных команд.

До перехода в «Брайтон» минувшим летом Джеймс Милнер в еврокубках выступал за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

James Milner is the first ever Englishman to play for five different English sides in major European competitions:



◎ Newcastle

◎ Aston Villa

◎ Man City

◎ Liverpool

◉ Brighton 🆕



117 appearances and counting. 🧮 pic.twitter.com/MlyBRzkS6o