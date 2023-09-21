Милнер – первый англичанин, который сыграл в 5 разных клубах в еврокубках
Сейчас ветеран защищает цвета «Брайтона»
Сегодня английский «Брайтон» в первом туре Лиги Европы дома принимает греческий «АЕК» (Афины). После первого тайма команда Роберто Де Дзерби проигрывает со счетом 1:2.
В основе «Брайтона» на матч вышел 37-летний Джеймс Милнер. Это позволило ему установить рекорд: он стал первым английским футболистом в истории, который сыграл в еврокубках в составе пяти разных команд.
До перехода в «Брайтон» минувшим летом Джеймс Милнер в еврокубках выступал за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
James Milner is the first ever Englishman to play for five different English sides in major European competitions:— Squawka (@Squawka) September 21, 2023
◎ Newcastle
◎ Aston Villa
◎ Man City
◎ Liverpool
◉ Brighton 🆕
117 appearances and counting. 🧮 pic.twitter.com/MlyBRzkS6o
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Старая синьора» следит за украинцем
Хорватский тренер верит, что Михаил еще проявит себя в «Челси»