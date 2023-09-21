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  4. Милнер – первый англичанин, который сыграл в 5 разных клубах в еврокубках
Лига Европы
21 сентября 2023, 23:06 |
121
0

Милнер – первый англичанин, который сыграл в 5 разных клубах в еврокубках

Сейчас ветеран защищает цвета «Брайтона»

21 сентября 2023, 23:06 |
121
0
Милнер – первый англичанин, который сыграл в 5 разных клубах в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Сегодня английский «Брайтон» в первом туре Лиги Европы дома принимает греческий «АЕК» (Афины). После первого тайма команда Роберто Де Дзерби проигрывает со счетом 1:2.

В основе «Брайтона» на матч вышел 37-летний Джеймс Милнер. Это позволило ему установить рекорд: он стал первым английским футболистом в истории, который сыграл в еврокубках в составе пяти разных команд.

До перехода в «Брайтон» минувшим летом Джеймс Милнер в еврокубках выступал за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Джеймс Милнер Брайтон Лига Европы цифры и факты
Источник Squawka
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