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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон оформил рекордный трансфер и подписал ветерана Милнера
Англия
14 июня 2023, 16:35 |
1351
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон оформил рекордный трансфер и подписал ветерана Милнера

Клуб объявил о переходе Милнера и Педру

14 июня 2023, 16:35 |
1351
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон оформил рекордный трансфер и подписал ветерана Милнера
ФК Брайтон. Джеймс Милнер

Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о переходе в команду форварда «Уотфорда» Жоау Педру. 21-летний игрок получил контракт на 5 лет, а трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.

Это рекорд в истории клуба. Педру в составе «Уотфорда» забил 24 гола в 109-ти матчах.

Кроме того, «Брайтон» подписал опытного полузащитника Джеймса Милнера, который покинул «Ливерпуль». 37-летний ветеран получил контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

Ранее клуб продал Алексиса Макаллистера в «Ливерпуль».

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Брайтон Джеймс Милнер Жоао Педро Жункейра трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Брайтон
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