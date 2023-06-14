Англия14 июня 2023, 16:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон оформил рекордный трансфер и подписал ветерана Милнера
Клуб объявил о переходе Милнера и Педру
14 июня 2023, 16:35 |
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Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о переходе в команду форварда «Уотфорда» Жоау Педру. 21-летний игрок получил контракт на 5 лет, а трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.
Это рекорд в истории клуба. Педру в составе «Уотфорда» забил 24 гола в 109-ти матчах.
Кроме того, «Брайтон» подписал опытного полузащитника Джеймса Милнера, который покинул «Ливерпуль». 37-летний ветеран получил контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.
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