ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон оформил рекордный трансфер и подписал ветерана Милнера

Клуб АПЛ «Брайтон» объявил о переходе в команду форварда «Уотфорда» Жоау Педру. 21-летний игрок получил контракт на 5 лет, а трансфер оценивается в 30 миллионов фунтов.

Это рекорд в истории клуба. Педру в составе «Уотфорда» забил 24 гола в 109-ти матчах.

Кроме того, «Брайтон» подписал опытного полузащитника Джеймса Милнера, который покинул «Ливерпуль». 37-летний ветеран получил контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

Ранее клуб продал Алексиса Макаллистера в «Ливерпуль».