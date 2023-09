ОФИЦИАЛЬНО. Джеймс Мэддисон – лучший игрок АПЛ в августе

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В августе 26-летний атакующий полузащитник провел 3 матча в Английской Премьер-лиге, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Его вдохновленная игра помогла «шпорам» набрать 7 очков из 9 возможных.

Напомним, «Тоттенхэм» приобрел Джеймса Мэддисона летом 2023 года, заплатив «Лестеру» 46 миллионов евро. Портал Transfermarkt сейчас оценивает трансферную стоимость игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.

What a start to life with @SpursOfficial! 🎯



Your @EASPORTSFC Player of the Month for August is @Madders10!#PLAwards pic.twitter.com/S5u3bhdcL8