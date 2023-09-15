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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джеймс Мэддисон – лучший игрок АПЛ в августе
Англия
15 сентября 2023, 13:44 |
278
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джеймс Мэддисон – лучший игрок АПЛ в августе

Новичок «Тоттенхэма» мгновенно адаптировался в новой команде

15 сентября 2023, 13:44 |
278
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джеймс Мэддисон – лучший игрок АПЛ в августе
Twitter. Джеймс Мэддисон

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В августе 26-летний атакующий полузащитник провел 3 матча в Английской Премьер-лиге, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Его вдохновленная игра помогла «шпорам» набрать 7 очков из 9 возможных.

Напомним, «Тоттенхэм» приобрел Джеймса Мэддисона летом 2023 года, заплатив «Лестеру» 46 миллионов евро. Портал Transfermarkt сейчас оценивает трансферную стоимость игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.

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Джеймс Мэддисон Тоттенхэм Английская Премьер-лига лучший игрок
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