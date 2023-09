Бавария вернется за Пальиньей. Новый контракт не отпугивает мюнхенцев

Мюнхенская «Бавария», по информации инсайдера Фабрицио Романо, хочет еще раз попытаться подписать Жоау Пальинью в январе, несмотря на то, что вчера, 14 сентября, игрок продлил контракт с «Фулхэмом».

Скорее всего, новый контракт был всего-навсего поводом повысить зарплату Жоау после того, как его трансфер в «Баварию» сорвался в последний день трансферного окна. План «Фулхэма» не меняется – они хотят продать 28-летнего опорника в 2024 году за огромные деньги.

Жоау Пальинья присоединился к «Фулхэму» летом 2022 года за 21 миллион евро. На его счету 43 игры за дачников, в которых он смог 5 раз отличиться голом.

FC Bayern want to try again for João Palhinha in January despite new deal signed yesterday 🔴🇵🇹 #FCBayern



Sources believe new contract was key to give João an improved salary after crazy Deadline Day story but it won’t change plan to sell him for huge fee in 2024. pic.twitter.com/3z7zNreuOy