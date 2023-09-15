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  4. Бавария вернется за Пальиньей. Новый контракт не отпугивает мюнхенцев
Англия
15 сентября 2023, 13:26 |
74
0

Бавария вернется за Пальиньей. Новый контракт не отпугивает мюнхенцев

Португалец все еще имеет шансы перейти в немецкий гранд

15 сентября 2023, 13:26 |
74
0
Бавария вернется за Пальиньей. Новый контракт не отпугивает мюнхенцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Пальинья

Мюнхенская «Бавария», по информации инсайдера Фабрицио Романо, хочет еще раз попытаться подписать Жоау Пальинью в январе, несмотря на то, что вчера, 14 сентября, игрок продлил контракт с «Фулхэмом».

Скорее всего, новый контракт был всего-навсего поводом повысить зарплату Жоау после того, как его трансфер в «Баварию» сорвался в последний день трансферного окна. План «Фулхэма» не меняется – они хотят продать 28-летнего опорника в 2024 году за огромные деньги.

Жоау Пальинья присоединился к «Фулхэму» летом 2022 года за 21 миллион евро. На его счету 43 игры за дачников, в которых он смог 5 раз отличиться голом.

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Жоау Пальинья Фулхэм Бавария трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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