Бавария вернется за Пальиньей. Новый контракт не отпугивает мюнхенцев

Мюнхенская «Бавария», по информации инсайдера Фабрицио Романо, хочет еще раз попытаться подписать Жоау Пальинью в январе, несмотря на то, что вчера, 14 сентября, игрок продлил контракт с «Фулхэмом».

Скорее всего, новый контракт был всего-навсего поводом повысить зарплату Жоау после того, как его трансфер в «Баварию» сорвался в последний день трансферного окна. План «Фулхэма» не меняется – они хотят продать 28-летнего опорника в 2024 году за огромные деньги.

Жоау Пальинья присоединился к «Фулхэму» летом 2022 года за 21 миллион евро. На его счету 43 игры за дачников, в которых он смог 5 раз отличиться голом.