Турецкий клуб согласовал аренду бывшего форварда Зари

Турецкий «Адана Демирспор» согласовал аренду форварда английского «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы согласовывают последние детали сделки и Деннис вскоре отправится в Турцию. Возможности выкупа форварда соглашение между «Адана Демирспор» и «Ноттингем Форест» не предусматривает.

Эммануэль Деннис начинал профессиональную карьеру в украинской «Заре», за которую в сезоне 2016/17 сыграл 26 матчей и забил шесть голов. В прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форест» нигериец сыграл 25 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

EXCL: İstanbul Başakşehir agree loan deal to sign Emmanuel Dennis from Nottingham Forest 🟠🔵🇹🇷 #NFFC



Understand there’s no buy option clause included in the deal.



Final details being checked and then he will travel to Istanbul — here we go. pic.twitter.com/4ytnR0S2eA