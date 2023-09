Ди Мария, Ретеги, Гримальдо и другие. 10 неочевидных топ-трансферов лета

Деклан Райс, Мойзес Кайседо, Гарри Кейн…

Это было трансферное окно, в котором произошли судьбоносные переходы.

Но вдали от девятизначных трансферных сумм на вершине АПЛ некоторые крупнейшие европейские клубы действуют более экономно, исследуя рынок в поисках выгодных предложений в менее популярных лигах континента.

Авторы из отдела данных The Athletic выбрали несколько наиболее удачных трансферов лета, в том числе из Бельгии и Аргентины.

Если верить первым признакам, то леверкузенский «Байер» провел одно из лучших трансферных окон в Европе.

26 августа команда Хаби Алонсо одержала яркую победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 3:0, нанеся 24 удара по воротам, а затем также с разгромным счетом 5:1 одержала победу над новичком «Дармштадтом», набрав девять очков из девяти.

В то время как Виктор Бонифас и Гранит Джака получили наибольшее признание, фланговый защитник Гримальдо как нельзя лучше вписывается в систему Алонсо 3-4-3: атлетичный универсал, который любит опасные передачи в штрафную с левой ноги.

Подписанный в статусе свободного агента из «Бенфики», 27-летний футболист в прошлом сезоне в чемпионате Португалии отдал 12,7 ожидаемых передач, и этот показатель смогли превзойти лишь пять игроков из семи ведущих европейских лиг. Это трансформировалось в 9 ассистов при чуть менее 2,3 созданных моментов за игру.

Гримальдо является важным игроком на левом фланге, помогая продвигать мяч вперед, принимая и отдавая прогрессивные передачи. Даже на примере всего 14 матчей Лиги чемпионов в прошлом сезоне его ценность становится очевидной из приведенной ниже карты передач: мало кто лучше умеет доставлять мяч в опасные зоны с помощью точных пасов.

Воспитанник «Барселоны» уже записал на свой счет первый ассист в немецком футболе: в матче с «Менхенгладбахом» он отдал проникающий пас в штрафную площадь на ход Бонифасу.

Возможно, он не самый взрывной игрок в этой захватывающей команде Леверкузена, но Гримальдо позволит команде Алонсо поддерживать давление с обоих флангов, чтобы вести борьбу за попадание в четверку.

В свои 22 года Ампаду уже обладает богатым опытом.

Два полных сезона в итальянском футболе, кампания в основе полузащиты команды АПЛ, а также 44 матча за сборную Уэльса. Он даже успел немного поиграть в Германии, где получил ценные минуты в Лиге чемпионов. В целом, подписание «Лидса» за 7 млн. фунтов стерлингов (8,7 млн. долларов) выглядит отличной сделкой для клуба второго дивизиона, покупающего игрока, у которого есть время для совершенствования.

Пока что он является надежным якорем при возвращении «Лидса» в Чемпионшип, собрав ряд солидных выступлений с моментами изобретательной прогрессивной игры.

Например, против «Шеффилд Венсдей» Ампаду получает короткий пас от Уилфрида Ньонто. Ориентация его тела говорит о том, что он не будет играть в одно касание, но валлиец резко разворачивается и отдает идеально выверенную передачу Джейми Шеклтону, разрезая две линии обороны.

Он знает о своих ограничениях, часто сопротивляясь порывам пробить издалека. Ампаду не забивал в своей профессиональной карьере и предпочитает поддерживать игру в движении и защищать пространство перед защитой.

Умелый мастер отбора и все более изобретательный распасовщик, Ампаду будет надежно и качественно управлять темпом игры на протяжении всего сезона, и, пока что скажем об этом шепотом, потенциальным решающим фактором в конкурентной борьбе за повышение в классе.

Немногие команды в мировом футболе могут сравниться с «Брайтоном» по части низкорисковых и высокодоходных трансферов. Хотя 21-летний вратарь Вербюгген не является самым дешевым приобретением, его цена в 19 млн. евро составляет лишь немногим более 10% от той суммы, которую «Брайтон» выручил от продажи игроков этим летом.

Голландец, выступающий за сборную Нидерландов U-21, уже, похоже, обладает той непоколебимой уверенностью и самообладанием, которые необходимы каждому вратарю «Брайтона». Нервный пас назад под прессингом от Энтони Гордона, а также 50 выполненных передач и классный сейв справа после удара Мигеля Альмирона – таковы были хайлайты чрезвычайно обнадеживающего выступления Вербрюггена в его второй игре в АПЛ.

This was brilliant from Bart... 🤤✨ pic.twitter.com/n0u1gtiYxD