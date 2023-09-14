Ди Мария, Ретеги, Гримальдо и другие. 10 неочевидных топ-трансферов лета

Деклан Райс, Мойзес Кайседо, Гарри Кейн…

Это было трансферное окно, в котором произошли судьбоносные переходы.

Но вдали от девятизначных трансферных сумм на вершине АПЛ некоторые крупнейшие европейские клубы действуют более экономно, исследуя рынок в поисках выгодных предложений в менее популярных лигах континента.

Авторы из отдела данных The Athletic выбрали несколько наиболее удачных трансферов лета, в том числе из Бельгии и Аргентины.

Если верить первым признакам, то леверкузенский «Байер» провел одно из лучших трансферных окон в Европе.

26 августа команда Хаби Алонсо одержала яркую победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 3:0, нанеся 24 удара по воротам, а затем также с разгромным счетом 5:1 одержала победу над новичком «Дармштадтом», набрав девять очков из девяти.

В то время как Виктор Бонифас и Гранит Джака получили наибольшее признание, фланговый защитник Гримальдо как нельзя лучше вписывается в систему Алонсо 3-4-3: атлетичный универсал, который любит опасные передачи в штрафную с левой ноги.

Подписанный в статусе свободного агента из «Бенфики», 27-летний футболист в прошлом сезоне в чемпионате Португалии отдал 12,7 ожидаемых передач, и этот показатель смогли превзойти лишь пять игроков из семи ведущих европейских лиг. Это трансформировалось в 9 ассистов при чуть менее 2,3 созданных моментов за игру.

Гримальдо является важным игроком на левом фланге, помогая продвигать мяч вперед, принимая и отдавая прогрессивные передачи. Даже на примере всего 14 матчей Лиги чемпионов в прошлом сезоне его ценность становится очевидной из приведенной ниже карты передач: мало кто лучше умеет доставлять мяч в опасные зоны с помощью точных пасов.

Воспитанник «Барселоны» уже записал на свой счет первый ассист в немецком футболе: в матче с «Менхенгладбахом» он отдал проникающий пас в штрафную площадь на ход Бонифасу.

Возможно, он не самый взрывной игрок в этой захватывающей команде Леверкузена, но Гримальдо позволит команде Алонсо поддерживать давление с обоих флангов, чтобы вести борьбу за попадание в четверку.

В свои 22 года Ампаду уже обладает богатым опытом.

Два полных сезона в итальянском футболе, кампания в основе полузащиты команды АПЛ, а также 44 матча за сборную Уэльса. Он даже успел немного поиграть в Германии, где получил ценные минуты в Лиге чемпионов. В целом, подписание «Лидса» за 7 млн. фунтов стерлингов (8,7 млн. долларов) выглядит отличной сделкой для клуба второго дивизиона, покупающего игрока, у которого есть время для совершенствования.

Пока что он является надежным якорем при возвращении «Лидса» в Чемпионшип, собрав ряд солидных выступлений с моментами изобретательной прогрессивной игры.

Например, против «Шеффилд Венсдей» Ампаду получает короткий пас от Уилфрида Ньонто. Ориентация его тела говорит о том, что он не будет играть в одно касание, но валлиец резко разворачивается и отдает идеально выверенную передачу Джейми Шеклтону, разрезая две линии обороны.

Он знает о своих ограничениях, часто сопротивляясь порывам пробить издалека. Ампаду не забивал в своей профессиональной карьере и предпочитает поддерживать игру в движении и защищать пространство перед защитой.

Умелый мастер отбора и все более изобретательный распасовщик, Ампаду будет надежно и качественно управлять темпом игры на протяжении всего сезона, и, пока что скажем об этом шепотом, потенциальным решающим фактором в конкурентной борьбе за повышение в классе.

Немногие команды в мировом футболе могут сравниться с «Брайтоном» по части низкорисковых и высокодоходных трансферов. Хотя 21-летний вратарь Вербюгген не является самым дешевым приобретением, его цена в 19 млн. евро составляет лишь немногим более 10% от той суммы, которую «Брайтон» выручил от продажи игроков этим летом.

Голландец, выступающий за сборную Нидерландов U-21, уже, похоже, обладает той непоколебимой уверенностью и самообладанием, которые необходимы каждому вратарю «Брайтона». Нервный пас назад под прессингом от Энтони Гордона, а также 50 выполненных передач и классный сейв справа после удара Мигеля Альмирона – таковы были хайлайты чрезвычайно обнадеживающего выступления Вербрюггена в его второй игре в АПЛ.

This was brilliant from Bart... 🤤✨ pic.twitter.com/n0u1gtiYxD — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 3, 2023

В прошлом сезоне Вербрюгген быстро продвигался по карьерной лестнице в «Андерлехте», начав сезон с командой U-21, а затем выйдя в стартовом составе в «боксинг дэй».

Спустя три месяца он героически сыграл в матче с «Вильярреалом» и помог команде выйти в четвертьфинал Лиги конференций, сделав девять сейвов в сенсационной победе 1:0. В чемпионате Вербрюгген предотвратил примерно на три гола больше, чем можно было бы ожидать от среднего вратаря.

В дебютном матче за «Брайтон», проигранном «Вест Хэму» со счетом 3:1, Вербрюгген прошел боевое крещение, но показал, что он более чем способен конкурировать с Джейсоном Стилом за место в воротах.

Не рано ли говорить о том, что «Брайтон» снова сделал классный трансфер? Возможно. Но никто не может поспорить с их послужным списком исключительных приобретений, основанных на данных, и это приобретение имеет все признаки очередного.

Бранко ван ден Боомен: из «Тулузы» в «Аякс»

В прошлом году полузащитник «Тулузы» Бранко ван ден Боомен сделал смелое заявление:

«Все знают о моих способностях в игре с мячом, но пасы в нужном темпе и в нужную зону – это моя самая сильная сторона. В других областях я, возможно, не дотягиваю до уровня других игроков, но в том, что касается паса, мало кто сравнится со мной».

К счастью, данные поддерживают его заявление. В прошлом сезоне не только в Лиге 1, но и во всех пяти ведущих европейских лигах ни один полевой игрок не выполнил больше длинных передач (387) или смен направлений атаки (70), чем голландец.

Немногие полузащитники размахивают мячом по полю с такой легкостью и регулярностью, как Ван ден Боомен, роскошный диктовщик темпа, умеющий разрезать оборону соперника. В сезоне 2021/2022 он сделал 21 ассист, чем помог «Тулузы» повыситься в классе, а затем ассистировал в каждом из пяти матчей, сыгранных им в прошлом сезоне в Кубке Франции, который стал первым крупным трофеем в истории клуба.

Как видно из приведенной ниже диаграммы, только Тони Кроос из «Реала» приблизился к тому, чтобы повторить его уникальное сочетание паса вперед и креативности в прошлом сезоне.

Ван ден Боомен перешел в «Аякс» в начале лета и должен идеально вписаться в его стиль игры с высоким процентом владения мячом. 28-летний игрок создал восемь моментов во время своего дебюта в Эредивизие, а новые нападающие Чуба Акпом, Карлос Борхес и Жорж Микаутадзе, вероятно, обеспечат ему больше возможностей для прохода вперед.

Это было непростое лето с точки зрения расходов для голландской команды, но новый полузащитник должен помочь ей преодолеть глубокие защитные блоки и продвинуться далеко в Лиге Европы.

Анастасиос Дувикас: из «Утрехта» в «Сельту»

В прошлом сезоне «Золотую бутсу» голландской Эредивизие разделили два игрока: один летом перешел в «ПСЖ», а другой неожиданно перебрался в... «Сельту».

В то время как «ПСЖ» задействовал пункт об обратном выкупе из «ПСВ» Хави Симонса, «Сельта» рассматривала возможность приобретения Дувикаса, греческой голевой машины, которая представляется удивительным трансферным переворотом для новой команды Рафы Бенитеса, усиливающим атакующие возможности 36-летнего Яго Аспаса, который начинает терять свою бомбардирскую силу.

Бывший нападающий «Утрехта» – настоящий наконечник: в прошлом сезоне он забил 15 из 16 своих голов без учета пенальти из пределов штрафной площади, причем шесть из них – из пределов вратарской. При росте 185 см Дувикас представляет опасность в воздухе, но лучше всего он умеет превращать удары с близкого расстояния с любой ноги в эффектные голы.

Например, в матче с «Аяксом» он продемонстрировал свое самообладание и умение самостоятельно вести игру, сначала приняв на грудь передачу от Тейлора Бута...

...а затем, сдерживая защитника Йорреля Хато, укрывает мяч, разворачиваясь под левую ногу, и наносит удар в дальний угол. Окруженный несколькими защитниками, Дувикас остается неприступным.

24-летний футболист уже говорил о том, что ему очень хочется перенять опыт Аспаса, но, скорее всего, он будет работать в паре с талантливым Йоргеном Странд-Ларсеном.

В прошлом сезоне «Сельта» оказалась в неудобной борьбе за выживание, но ее спасли голы местного воспитанника Габри Вейги, ныне выступающего за «Аль-Ахли». Дувикас будет пытаться побить его достижение, надеясь продлить 12-сезонное пребывание галисийцев в Ла Лиге.

Матео Ретеги: из «Бока Хуниорс» в «Дженоа»

Для Ретеги этот год был весьма удачным.

После 30 голов за два сезона в аренде в аргентинском «Тигре», 24-летний футболист дебютировал за сборную Италии в марте, получив право выступать за нее через своих бабушку и дедушку по материнской линии, хотя сам он ранее никогда не ступал на итальянскую землю.

Он забил единственный гол сборной Италии в матче с Англией (2:1), а позже его тренер сравнил его с Габриэлем Батистутой.

Прошло четыре месяца, и Ретеги перебрался на постоянное место жительства в Италию, возглавив амбициозный проект «Дженоа», которая вернулась в Серию А. В Геную он прибыл с репутацией породистого бомбардира.

В его таблице Smarterscout отмечается не только его высокая результативность (в прошлом сезоне он наносил в среднем чуть более четырех ударов по воротам за игру), но и его оборонительная цепкость. Это игрок с энергией, способный самостоятельно вести за собой команду.

Первые данные говорят о том, что в Италии у Ретеги не все будет получаться – за три матча «Дженоа» нанесла всего 21 удар по воротам и создала 0,9 ожидаемых гола (xG), создав меньше всего возможностей для взятия ворот среди всех команд топ-5 европейских лиг.

Тем не менее, обладая внушительным ростом и неутолимой жаждой гола, Ретеги наверняка станет нападающим, который будет цепляться за любые минимальные возможности забить.

Себастьян Шимански: из «динамо» москва в «Фенербахче»

Турецкая Суперлига имеет на трансферном рынке репутация пристанища бывших культовых героев АПЛ. Однако помимо Нани («Адана Демирспор»), Моду Барроу («Сивасспор») и Макса Граделя («Газиантеп») этим летом ведущие турецкие клубы сделали несколько серьезных заявлений о намерениях.

«Галатасарай» приобрел 23-летнего Тете, а также Мауро Икарди, Уилфрида Заа и Танги Ндомбеле, чтобы повысить свои шансы в Лиге чемпионов, а «Фенербахче» пополнился Дженгизом Ундером, Домиником Ливаковичем и Фредом, стремясь впервые за 10 лет вернуть себе турецкую корону.

Самым удачным приобретением выглядит покупка 24-летнего атакующего полузащитника Шимански, который был подписан на пике своей карьеры за сумму чуть менее 10 млн. евро.

В прошлом сезоне под руководством Арне Слота поляк сыграл решающую роль в победе «Фейеноорда» в чемпионате, а сейчас на его счету уже восемь голевых действий за 514 минут игры в составе «Фенербахче» (четыре гола и четыре передачи, в среднем 1,4 результативных действий за 90 минут).

Креативный игрок, способный на дриблинге преодолевать прессинг, Шимански обладает мощным ударом с левой ноги, а также может завершить игру из различных ситуаций в районе штрафной площади. За счет агрессивной игры в отрыве от мяча Шимански может сыграть на любом фланге, в центре или в глубине поля.

Главной целью «Фенербахче» в этом сезоне будет успех на внутренней арене, но и в Лиге Европы есть шанс продвинуться далеко. Берегись, «Астон Вилла».

Как и в Турции, крупнейшие клубы Португалии сделали летом немало интригующих приобретений: Виктор Гёкереш («Спортинг»), Оркун Кокчу («Бенфика») и Иван Фреснеда («Спортинг») – все они прибыли в Лиссабон на предстоящую кампанию.

Но даже на закате своей карьеры 35-летний Анхель Ди Мария является самым звездным игроком.

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» продолжает быть зарядом энергии на правом фланге, ловким дриблером, всегда стремящимся пробить с левой ноги. В четырех стартовых матчах за 38-кратных чемпионов Португалии Ди Мария нанес уже 20 ударов по воротам и создал 10 моментов для своих партнеров, забив четыре гола и ассистировав при этом дважды.

Как он показал в прошлом сезоне, оформив хет-трик в победном матче с «Нантом» в Лиге Европы (3:0), он по-прежнему обладает той магией, которая позволяет ему выигрывать матчи в одиночку.

Пока аргентинец только начинает формировать смертоносный дуэт с Рафой Силвой, на счету которого в этом сезоне также результативных действий. Когда эти двое находятся рядом, «Бенфика» становится наиболее опасной.

После того как 19-голевой нападающий Гонсалу Рамуш в этом сезоне перешел в «ПСЖ», Ди Мария станет ключевым источником вдохновения в атаке, спустя 16 лет после своего дебюта в составе португальского клуба.

Винисиус Соуза: из «Ломмеля» в «Шеффилд Юнайтед»

После ухода Илимана Ндиайе и Сандера Берге возвращение в Премьер-лигу стало для «Шеффилд Юнайтед» пугающей перспективой. Единственное очко в четырех первых матчах усугубило эти опасения.

Тем не менее, прибывшие в команду Густаво Хамер и Кэмерон Арчер сделали «клинков» более грозными в игре с «Эвертоном» (2:2), а 24-летний Винисиус Соуза наверняка станет надежным – и очень занятым – опорным полузащитником.

Бразилец выбрал нестандартный путь в английский футбол, перейдя в бельгийский клуб второго дивизиона «Ломмель» в 2020 году из «Фламенго», который является действующим чемпионом Копа Либертадорес. С тех пор его отдавали в аренду в «Мехелен» и «Эспаньол», и в прошлом сезоне завоевал репутацию полузащитника-разрушителя в испанском клубе.

Только игрок «Бетиса» Гидо Родригес совершил больше отборов и перехватов, чем Соуза за все время его выступлений в Ла Лиге, а показатель 9,0 отборов на 1000 касаний соперника позволил ему войти в число 20 самых агрессивных оборонительных игроков в дивизионе. Как видно из его карты защитных действий, Соуза тушит пожары по всему полю.

Соуза освоился в Англии единственным известным ему способом – в течение четырех матчей он бросает вызов соперникам. Независимо от того, хватит ли этого для сохранения «Шеффилд Юнайтед» в элитном дивизионе или нет, бразилец станет несомненным любимчиком болельщиков.

Серхи Дардер: из «Эспаньола» в «Мальорку»

Еще один выходец из академии «Эспаньола», но Дардер – несравненный креативный полузащитник.

Испанский десятый номер, умеющий проникать в карманы пространства с мячом в ногах, 29-летний хавбек в прошлом сезоне практически полностью взвалил на свои плечи ответственность за атаку команды.

В прошлом сезоне Дардер не только выполнил больше передач, обводок, проникающих передач и навесов, чем любой другой игрок команды, но и создал 24,3% моментов команды, превысил свой показатель xG на 2,5 и забил шесть голов. Он даже сделал больше возвратов мяча, чем 97% игроков Ла Лиги.

Дардер заслуживал большего – его команда в итоге вылетела, а три голевые передачи не соответствовали качеству созданных им моментов.

Он был слишком хорош для Сегунды, и летний переход в «Мальорку» – прекрасное решение, особенно для команды, которая летом потеряла своего креативщика Ли Кан Ына, перешедшего в «ПСЖ».

Однако, похоже, что от этой сделки больше выиграет клуб, чем игрок. В этом сезоне только «Хетафе» владеет мячом меньше, чем «Мальорка», а их 184 передачи в финальную треть – намного меньше, чем у любой другой команды. Даже заняв в прошлом сезоне девятое место, «Мальорка» была командой, которая процветала благодаря оборонительной организации и вспышкам атакующего вдохновения.

У Дардера будет полная свобода творчества, как в «Эспаньоле», но ему будет не хватать постоянной поддержки в этих творческих зонах. По крайней мере, на этот раз вопрос о понижении в классе не стоит.

Том Харрис, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух