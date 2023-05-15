ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал защитника Бенфики

Леверкузенский «Байер» объявил о подписании контракта с защитником лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

27-летний испанец заключил с «фармацевтами» четырехлетнее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.

Остаток сезона-2022/23 Гримальдо доиграет в «Бенфике», после чего присоединится к «Байеру» на правах свободного агента.

Стоит отметить, что Гримальдо с 8 голевыми передачами является лучшим ассистентом нынешнего сезона чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что «Байер» нацелился на хавбека «Арсенала».