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Германия
15 мая 2023, 13:13 | Обновлено 15 мая 2023, 13:17
722
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал защитника Бенфики

Алехандро Гримальдо продолжит карьеру в Бундеслиге

15 мая 2023, 13:13 | Обновлено 15 мая 2023, 13:17
722
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал защитника Бенфики
ФК Байер. Алехандро Гримальдо

Леверкузенский «Байер» объявил о подписании контракта с защитником лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

27-летний испанец заключил с «фармацевтами» четырехлетнее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.

Остаток сезона-2022/23 Гримальдо доиграет в «Бенфике», после чего присоединится к «Байеру» на правах свободного агента.

Стоит отметить, что Гримальдо с 8 голевыми передачами является лучшим ассистентом нынешнего сезона чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что «Байер» нацелился на хавбека «Арсенала».

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Источник ФК Байер
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