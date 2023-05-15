ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал защитника Бенфики
Алехандро Гримальдо продолжит карьеру в Бундеслиге
Леверкузенский «Байер» объявил о подписании контракта с защитником лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо.
27-летний испанец заключил с «фармацевтами» четырехлетнее соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.
Остаток сезона-2022/23 Гримальдо доиграет в «Бенфике», после чего присоединится к «Байеру» на правах свободного агента.
Стоит отметить, что Гримальдо с 8 голевыми передачами является лучшим ассистентом нынешнего сезона чемпионата Португалии.
Ранее сообщалось, что «Байер» нацелился на хавбека «Арсенала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
До финиша турнира в Первой лиге осталось провести два тура
Александр уверен, что говорить о перевесе одного из боксеров нельзя