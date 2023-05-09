Байер нацелился на хавбека Арсенала

«Байер» хочет во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку. Его хочет видеть в команде новый главный тренер Хаби Алонсо.

Джака, скорее всего, покинет «Арсенал» летом. Во-первых, его контракт истекает летом 2024 года, во-вторых, «Арсенал» ищет усиление на его позицию, рассматривая кандидатуры Деклана Райса, Моисеса Кайседо и Нголо Канте.

Ранее Джака уже выступал в Бундеслиге за «Боруссию» Менхенгладбах в 2012 – 2016 годах.