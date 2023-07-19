Англия19 июля 2023, 12:44 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал своего защитника в клуб Чемпионшипа
Итан Ампаду будет выступать за «Лидс»
19 июля 2023, 12:44 |
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«Лидс», который по итогам прошлого сезона АПЛ вылетел в Чемпионшип, сообщил о своем первом летнем подписании. Им стал защитник «Челси» Итан Ампаду.
Контракт рассчитан до лета 2027 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила примерно 7 миллионов фунтов.
Ампаду принадлежал «Челси» с 2017 года, однако провел за первую команду «Синих» лишь 12 матчей. Большую часть из этих 6 лет он провел в арендах, в последние два года – в итальянских «Венеции» и «Специи».
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