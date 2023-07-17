Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: защитник Челси перейдет в Лидс за 8 миллионов евро
Англия
17 июля 2023, 17:05 | Обновлено 17 июля 2023, 19:32
1924
3

Источник: защитник Челси перейдет в Лидс за 8 миллионов евро

Итан Ампаду сменит прописку в Англии

17 июля 2023, 17:05 | Обновлено 17 июля 2023, 19:32
1924
3
Источник: защитник Челси перейдет в Лидс за 8 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Ампаду

22-летний уэльский защитник лондонского «Челси» Итан Ампаду перейдет в «Лидс».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составит 8 миллионов евро + бонусы. Личный контракт игрока с командой уже согласован.

Интересно, что несмотря на интерес со стороны «Лидса», Итан попал в заявку «синих» на учебно-тренировочные сборы в США.

В прошлом сезоне Ампаду выступал на правах аренды за «Специю». Он провел 34 матча во всех турнирах за итальянскую команду и отметился 1 голом.

По теме:
Матчи с Брайтоном, Ньюкаслом и Боруссией Д. Мудрик полетел с Челси в США
Бруну Фернандеш отклонил несколько предложений из Саудовской Аравии
Одноклубник Зинченко может заменить Лукаку в Интере
Итан Ампаду Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Лидс
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Футбол | 16 июля 2023, 21:07 0
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Теннис | 17 июля 2023, 08:45 2
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины

Маркета Вондроушова дебютировала в первой десятке

Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Футбол | 16.07.2023, 21:20
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?
Футбол | 17.07.2023, 16:35
ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?
ВИДЕО. Телепула в УПЛ не будет. Что произошло?
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Футбол | 17.07.2023, 20:31
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
johndow
Навіть на скріні у вас про Лідс, а пишете Лестер)
Ответить
+1
Gargantua
Лидс тоже вылетел. Но речь все же именно о Лидс а не о Лестер
Ответить
0
Андрей Попов
Лестер вилетів з АПЛ, тому гратиме в Чемпіоншипі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
17.07.2023, 10:30 1
Бокс
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
Вондроушова дважды вписала свое имя в историю Уимблдона
15.07.2023, 19:57 5
Теннис
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
16.07.2023, 06:35 9
Бокс
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
Источник: «Черные букмекеры использовали Динамо в матче с Арисом»
17.07.2023, 07:54 50
Футбол
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
16.07.2023, 16:19 24
Теннис
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
15.07.2023, 17:35 30
Футбол
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
Мудрик – второй по скорости в Лиге чемпионов. А кто быстрее всех?
16.07.2023, 07:45 12
Футбол
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
Днепр-1: активная и агрессивная украинизация
17.07.2023, 13:15 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем