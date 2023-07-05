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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарное возвращение. Ди Мария – игрок Бенфики
Португалия
05 июля 2023, 23:42 |
870
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарное возвращение. Ди Мария – игрок Бенфики

Аргентинец продолжит карьеру в Португалии

05 июля 2023, 23:42 |
870
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарное возвращение. Ди Мария – игрок Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Португальский футбольный клуб «Бенфика» официально объявил о подписании 35-летнего аргентинского вингера Анхеля Ди Марии.

Детали контракта не разглашаются, однако известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение рассчитано до конца июля 2024 года.

Вначале июня Ди Мария покинул «Ювентус», за который выступал в сезоне 2022/23.

Анхель уже играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. Тогда в 124 матчах он отметился 15 голами и затем перешел в «Реал» Мадрид.

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Анхель Ди Мария Бенфика трансферы свободный агент
Источник ФК Бенфика
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