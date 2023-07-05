ОФИЦИАЛЬНО. Легендарное возвращение. Ди Мария – игрок Бенфики
Аргентинец продолжит карьеру в Португалии
Португальский футбольный клуб «Бенфика» официально объявил о подписании 35-летнего аргентинского вингера Анхеля Ди Марии.
Детали контракта не разглашаются, однако известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что соглашение рассчитано до конца июля 2024 года.
Вначале июня Ди Мария покинул «Ювентус», за который выступал в сезоне 2022/23.
Анхель уже играл за «Бенфику» с 2007 по 2010 год. Тогда в 124 матчах он отметился 15 голами и затем перешел в «Реал» Мадрид.
𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐇𝐨𝐦𝐞, Di María! 🫶🇦🇷 pic.twitter.com/Fys7ZvHlAt— SL Benfica (@slbenfica_en) July 5, 2023
He's back. pic.twitter.com/kdaFawXf9F— SL Benfica (@slbenfica_en) July 5, 2023
July 5, 2023
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