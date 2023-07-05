Источник: Ди Мария подписал годичный контракт в Бенфикой
35-летний аргентинец сегодня будет представлен в качестве игрока португальского клуба
Бывший игрок «Ювентуса» Анхель Ди Мария переходит в «Бенфику». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, устное соглашение, о котором было объявлено две недели назад, теперь завершено и скреплено печатью. Сделка состоялась.
Документы готовы, подписание состоится позже сегодня, «Бенфика» готовит официальную презентацию.
Контракт Ди Мария с «Бенфикой» будет рассчитан до июня 2024 года.
35-летний Ди Мария за «Юве» в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 40 матчах.
Отметим, что именно из «Бенфики» Анхеля выкупил мадридский «Реал» в 2010 году за 33 миллиона евро.
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