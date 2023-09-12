Легенда Ювентуса подаст в суд на клуб

Новичок берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи подаст в суд на свой бывший клуб – «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний защитник считает, что клуб не давал ему набрать тренировочные кондиции и навредил его имиджу профессионала. Дело в том, что тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывал на возрастного игрока, поэтому его перевели в дубль. Лео хотел вернуться в команду, но ему было отказано. Тогда он принял решение перейти в «Унион» Берлин. Любые деньги, которые итальянец сможет отсудить у «Ювентуса», он передаст на благотворительность, а именно на помощь семьям госпитализированных детей в Турине.

Леонардо Бонуччи играл за «Ювентус» в течение 15 лет. Он провел 502 матча (6-е место в истории клуба), забил 37 голов и отдал 10 ассистов.