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Италия
12 сентября 2023, 13:26 | Обновлено 12 сентября 2023, 13:33
382
0

Легенда Ювентуса подаст в суд на клуб

Леонардо Бонуччи потребует денежную компенсацию от «старой сеньоры»

12 сентября 2023, 13:26 | Обновлено 12 сентября 2023, 13:33
382
0
Легенда Ювентуса подаст в суд на клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Новичок берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи подаст в суд на свой бывший клуб – «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний защитник считает, что клуб не давал ему набрать тренировочные кондиции и навредил его имиджу профессионала. Дело в том, что тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывал на возрастного игрока, поэтому его перевели в дубль. Лео хотел вернуться в команду, но ему было отказано. Тогда он принял решение перейти в «Унион» Берлин. Любые деньги, которые итальянец сможет отсудить у «Ювентуса», он передаст на благотворительность, а именно на помощь семьям госпитализированных детей в Турине.

Леонардо Бонуччи играл за «Ювентус» в течение 15 лет. Он провел 502 матча (6-е место в истории клуба), забил 37 голов и отдал 10 ассистов.

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Леонардо Бонуччи Ювентус Унион Берлин Серия A судебный иск Фабрицио Романо Массимилиано Аллегри
Источник Sport.ua
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