Легенда Ювентуса подаст в суд на клуб

Новичок берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи подаст в суд на свой бывший клуб – «Ювентус». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний защитник считает, что клуб не давал ему набрать тренировочные кондиции и навредил его имиджу профессионала. Дело в том, что тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывал на возрастного игрока, поэтому его перевели в дубль. Лео хотел вернуться в команду, но ему было отказано. Тогда он принял решение перейти в «Унион» Берлин. Любые деньги, которые итальянец сможет отсудить у «Ювентуса», он передаст на благотворительность, а именно на помощь семьям госпитализированных детей в Турине.

Леонардо Бонуччи играл за «Ювентус» в течение 15 лет. Он провел 502 матча (6-е место в истории клуба), забил 37 голов и отдал 10 ассистов.

⚠️ Leonardo Bonucci will initiate legal action against Juventus.



“Lack of adequate training conditions available to him, damage of image and professional nature”.



Any gainings will be donate by Bonucci to Neuroland charity, supporting families of children hospitalised in Turin. pic.twitter.com/aTkLQOVU2r