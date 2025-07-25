В Сербии разозлились на Александрию. Досталось игрокам, тренеру, фанатам

24 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сошлись «Александрия» и сербский «Партизан». Украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

После завершения поединка сербская пресса раскритиковала серебряного призера Премьер-лиги:

« Хотя трибуны были в основном пустыми, те несколько украинцев, которые все же пришли, устроили громкий скандал, который имел целью вызвать реакцию и санкции со стороны УЕФА. В частности, с трибун звучали возгласы «Убей серба».

Игроки «Александрии» также вели себя неспортивно по отношению к представителям «черно-белых». В частности, тренер украинской команды перед матчем рассказывал о войне и критиковал «Партизан» за поездку в россию и проведение товарищеских поединков.

Однако уже во время игры его футболисты отказались пожать руки игрокам соперника – это был очевидный жест протеста, не имеющий ничего общего со спортом и честной игрой», – остались недовольны сербы.