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  4. МАРКЕВИЧ: «Шахтер становится командой Турана, Полесью и Александрии надо.."
Лига Европы
25 июля 2025, 14:17 |
1250
1

МАРКЕВИЧ: «Шахтер становится командой Турана, Полесью и Александрии надо.."

Экс-тренер сборной Украины подвел итоги еврокубкового дня

25 июля 2025, 14:17 |
1250
1
МАРКЕВИЧ: «Шахтер становится командой Турана, Полесью и Александрии надо.."
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Еще все представители Украины сохраняют шансы не сойти с дистанции в еврокубках.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашних матчах отечественных команд на международной арене:

– С каждой игрой все заметнее становится влияние нового вождя «Шахтера» Арды Турана на своих подопечных. «Горняки» постепенно становятся тренерской командой турецкого специалиста.

– Что Вы имеете в виду?

– Во вчерашнем противостоянии в Стамбуле бросалась в глаза уверенность гостей, их попытки более агрессивно действовать в отборе в переходной фазе, не тратилось время на монотонные перетасовки, а разрезные передачи позволяли находить свободное пространство между линиями.
Во-вторых, Туран верно придерживается спортивного принципа при определении стартового состава. Может, раньше ты считался резервистом, но хорошо проявил себя на тренировках, в спаррингах, выходишь в основе. Это я об Олеге Очеретько, который с появлением у руля турка стал игроком основной обоймы.

– Кстати, думали, что «горняки» возобладают в Стамбуле в таком убедительном стиле?

– Был уверен в их победе, все же за «Бешикташ» играют футболисты, лучшие времена которых уже позади, но не ожидали от гостей такого доминирования. Потому респект Турана и его подопечным.

– К сожалению, другие представители Украины вчера разочаровали, особенно «Полесье», которое в Лиге конференций умудрилось проиграть представителю страны-карлика – «Санта-Коломе».

– Конечно, можно было бы сказать, что «Полесье», провалившееся и в прошлом году в еврокубках, пробило «дно», однако я не буду этого делать. Все же надеюсь, что полищуки опомнятся и через неделю возьмут реванш, потому что и так вчерашнее поражение - 1:2 нанесло мощный удар по их имиджу.

– После финального свистка некоторые из игроков «Полесья» отмечали, что команду выбил из колеи пропущенный мяч.

– Этого я уже не понимаю. Неужели полищуки не знали, что в настройке «Санта Колуна» точно не уступит. А трусцой, без креативных решений даже представителя чемпионата Андорры – не обыграть. Но, повторяю, не хочется сыпать соль на раны и очень надеюсь, что через неделю подопечные Руслана Ротаня докажут случайность этого фиаско в Словакии.

Что же касается «Александрии», которая уступила также в Лиге конференций сербскому «Партизану» - 0:2, то здесь есть вопросы к клубному руководству: почему после исторического «серебряного» взлета в УПЛ не позаботились о сохранении ключевых исполнителей? Я не могу сказать, что в Катовице «горожане» были обречены, но особенно в завершающей стадии атаки они действовали беззубо.

- Как вы оцениваете шансы украинских команд в завоевании путевок в следующий раунд?

– Думаю, что киевские динамовцы, свой победный поединок в квалификации Лиги чемпионов проводили несколько раньше на Мальте и «Шахтер» продолжат борьбу за попадание в основную группу. Полесье просто обязано пройти дальше, иначе – позор. Худшие шансы у «Александрии», ведь придется играть в Белграде, где «Партизан» отличается неуступчивостью. Хотя в составе «горожан» есть игроки, которым по силам прыгнуть выше головы и помочь своей команде добиться нужного результата.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился эмоциями после поражения житомирского "Полесья" (1:2) в матче с Санта-Коломой в Лиге конференций.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Andromed
в першу чергу було видно як класно фізично команда підготувалася, і це напевно ще не максимальні кондиції
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