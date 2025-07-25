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  4. Челси – лидер по расходам и заработкам на трансферах в истории футбола
Англия
25 июля 2025, 20:18 |
169
0

Челси – лидер по расходам и заработкам на трансферах в истории футбола

«Пенсионеры» опередили второе место по расходам на игроков почти на миллиард евро

25 июля 2025, 20:18 |
169
0
Челси – лидер по расходам и заработкам на трансферах в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» стал лидером сразу в двух трансферных рейтингах: по расходам (4,18 млрд евро) и по заработкам (2,15 млрд евро).

В топ-5 списка лидеров по потраченным средствам на игроков также вошли: «Манчестер Сити» (3,23 млрд), «Ювентус» (3,18 млрд), «Манчестер Юнайтед» (3,02 млрд) и мадридский «Реал» (2,9 млрд).

Если же говорить о пятерке клубов, кроме «Челси», которые заработали больше всего на трансферах, то в нее входят: «Ювентус» (2,05 млрд), «Бенфика» (1,99 млрд), «Порту» (1,76 млрд) и «Барселона» (1,73 млрд).

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Челси Английская Премьер-лига трансферы финансы Манчестер Сити Ювентус Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Бенфика Порту Барселона
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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