Челси – лидер по расходам и заработкам на трансферах в истории футбола

Лондонский «Челси» стал лидером сразу в двух трансферных рейтингах: по расходам (4,18 млрд евро) и по заработкам (2,15 млрд евро).

В топ-5 списка лидеров по потраченным средствам на игроков также вошли: «Манчестер Сити» (3,23 млрд), «Ювентус» (3,18 млрд), «Манчестер Юнайтед» (3,02 млрд) и мадридский «Реал» (2,9 млрд).

Если же говорить о пятерке клубов, кроме «Челси», которые заработали больше всего на трансферах, то в нее входят: «Ювентус» (2,05 млрд), «Бенфика» (1,99 млрд), «Порту» (1,76 млрд) и «Барселона» (1,73 млрд).